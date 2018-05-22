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Adil Öksüz ile FETÖ sanığı sınıf arkadaşının "para trafiği" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adil Öksüz ile para trafiği tespit edilen sınıf arkadaşı İsmail Acar hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı, eski akademisyen İsmail Acar'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Acar ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, hakkındaki suçlamaları reddeden sanığın örgüt üyesi olduğuna ilişkin tanık beyanları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin başka kitaptan atıf yapılan övgü yazısı, kapatılan Bank Asya kayıtları, FETÖ'nün darbe girişiminin firari sanığı Öksüz'le irtibatı ve örgütün tepe yöneticisi firari Barbaros Kocakurt'la görüşmesini dikkate alarak Acar'ın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin mütalaa verdi.

Savcı, ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Tutuksuz yargılanmak istediklerini mahkemeye ileten sanık ve avukatı, esasa ilişkin savunma yapmaları için ek süre talebinde bulundu.

Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, Acar ve avukatına esasa dair beyanda bulunmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs ve 6 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 39 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı.

Acar hakkında hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Acar'ın 1985-1990 yıllarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde birlikte okudukları sınıf arkadaşı Adil Öksüz'le, sonraki yıllara ilişkin gerçekleştirilen para trafiğine de yer verilmişti.

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