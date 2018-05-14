Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan MİT'in daha önce 19 ülkeden 83 "FETÖ1 firarisini Türkiye'ye getirdiğini belirten Orakoğlu, köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şu açıklamasına yer verdi:
’’Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Bu şahsın izini sürüyoruz. Takipteyiz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette; hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Temennim odur ki aldığımız istihbarat doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştireceğiz.‘’
Orakoğlu, söz konusu alıntısının ardından "MİT'in Adil Öksüz'ü paketleyip Türkiye'ye getirmesinin kuvvetle muhtemel göründüğünü" ifade etti. "MİT Adil Öksüz’ü de paketleyebilecek mi?" başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) yazısında Orakoğlu, sözlerini "Adil Öksüz veya diğer FETÖ’cülerin yakalanmasından endişe edenler için söyleyebileceğimiz tek şey ‘Korkunun ecele faydası yok" diye sonlandırdı.
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