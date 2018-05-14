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Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz'ün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından "paketlenip" Türkiye'ye getirilebileceğini iddia etti.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan MİT'in daha önce 19 ülkeden 83 "FETÖ1 firarisini Türkiye'ye getirdiğini belirten Orakoğlu, köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şu açıklamasına yer verdi:

’’Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Bu şahsın izini sürüyoruz. Takipteyiz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette; hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Temennim odur ki aldığımız istihbarat doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştireceğiz.‘’

Orakoğlu, söz konusu alıntısının ardından "MİT'in Adil Öksüz'ü paketleyip Türkiye'ye getirmesinin kuvvetle muhtemel göründüğünü" ifade etti. "MİT Adil Öksüz’ü de paketleyebilecek mi?" başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) yazısında Orakoğlu, sözlerini "Adil Öksüz veya diğer FETÖ’cülerin yakalanmasından endişe edenler için söyleyebileceğimiz tek şey ‘Korkunun ecele faydası yok" diye sonlandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz Bülent Orakoğlu TSK mit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Birden nedense koray aydin geldi aklima
Kimse kanmaz bu dalaveralara.Zekeriye öz’ü siz saldınız zamanı gelince yakalarsınız.Oy toplamak için şimdide sözüm ona adil öksüzü yakalayacaklar mış mış.
kaçak sarayda saklambaç oynuyormuş bit le enson.cee yapsınlar bakalım.
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