HABER

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:05 | Son Güncelleme 12 dakika önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana’daki bir otele operasyon düzenlendi. Otel sahibi ve müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari Adil Öksüz’ün darbe girişiminden 4 ay önce bu otelde sohbet toplantılarına katıldığı, ayrıca otele hizmet sağlayan firmalardan para toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı ortaya çıktı.

Adana’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir otele yönelik soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi.

Operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve müdürün eşi Z.E. ile resepsiyon memuru A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli K.E.’nin, müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan kişilere ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.

ÖKSÜZ MART 2016’DA OTELDE TOPLANTI YAPMIŞ

Ayrıca ABD’deki elebaşı Fetullah Gülen’i ziyarete gittiği öne sürülen otel müdürü K.E.’nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya’ya para yatırdığı, eşi Z.E.’nin de sosyal medya üzerinden Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları da saptandı.

Soruşturma kapsamında FETÖ silahlı terör örgütünün 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz’ün de beraberindeki kişilerle Adana’daki otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı da ortaya çıktı. Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz’ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın toplantıya katılanları, ne konuşulduğunu, toplantıdan 4 ay sonra gerçekleşen darbe girişimi ile ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediğini yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY Adil Öksüz

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!

Karı-koca arasındaki iğrenç anlaşma böyle bitti!

Karı-koca arasındaki iğrenç anlaşma böyle bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.