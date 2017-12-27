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Adil Öksüz otel toplantısında darbe girişiminde yapılacakları anlatmış

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 11:31 | Son Güncelleme 2 saat önce

Adana'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde gözaltına alınıp serbest kalan örgütün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün Adana'da Mart 2016'da bir otelde toplantı yapıp burada darbe girişiminde Adana'da neler yapılacağını anlattığı ileri sürüldü.

Adana’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir otele yönelik dün soruşturma başlatılmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından dün sabah yapılan operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K. gözaltına alınmıştı.

"15 TEMMUZ'U KONUŞMUŞLAR"

Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ Adil Öksüz’ün de beraberindeki kişilerle Adana’daki otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı saptandı. Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz’ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Öksüz'ün yaptığı toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminde Adana'da neler yapılması gerektiğini tek tek anlattığı, İncirlik Hava Üssü'nün darbe girişiminde aktif olarak kullanılacağını belirttiği ileri sürüldü. Ayrıca bu toplantıya dönemin İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı olan ve darbe girişimine katıldığı için yargılanan Hava Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da toplantıya katıldığı öne sürüldü.

Darbe girişiminde İncirlik'ten kalkan uçaklar Meclisi, özel harekatı bombalayan savaş uçaklarına ikmal yapmıştı. Polis şimdi bu iddiaları ortaya çıkarmaya çalışıyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Fetö ile mücadelede eger 1980 lere gidilmezse sonuc tam olarak alinmaz. 1980 lerde Fetö ye EMNIYET GENEL MUDURLUGU nu TESLIM EDILMESI KARARINI KIM ALDI. 1985 TE POLIS KOLEJLERI ACTIRIP TUM BU OKULLARA FETOCU OKUL MUDURLERINI, ISKENCECI  KOMISER YARDIMCILARINI, OGRETMENLERI KIM BULDU. 1984 TE UNIVERSITELERDEN MEZUN FETOCULERI 1985 TE POLIS AKADEMESI SON SINIFA ALIP 1986 TA MEZUN OLUP, POLIS KOLEJLERINE, AKADEMISINE VE OKULLARINA KIM ALDIRDI?
Icinizi temizleyin once .. Isbirligi yapıp oy toplar iken hepsi muslumandı .... Simdi yine halk oduyor faturası Yazıklar olsun hem pensilvanyaki itinize hemde sizlere
BU ADAMLA İLGİLİ NE VARSA BİZLER VATANDAŞ TÜRK MİLLETİ NE GÖRMEK NEDE DUYMAK İSTİYORUZ CANI CEHENNEME YAPANLARIN YAPTIRANLARINDA
herkez herseyı yapıyor turkıyede ama devletın hiç haberi olmuyor hep aldatılıyoruz hıc bı devlet başkanının soylıycegı bıseymı..
acaba bu adamı gerçekten isteseler yakalayamazlarmı.
ee bu da yeni haber değil
maalesef geçmişi eleştirip bugün aynısı yapılıyor. açığa alınan belediye başkanları yargılayan yok. günlük yasa çıkartmak gündemi kurtaramaz. Zaten dini araç kullananlar her zaman bir patlak veriyor. bunlar maalesef Türkiye'nin gündeminden çıkmıyor
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