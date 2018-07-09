Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Sakarya’da Adil Öksüz’ü arayan ekibin başında bulunan polis müdürü Ercan Özoğluöz’ün FETÖ’den tutuklanmasının ardından gözler yeniden Sakarya’ya çevrildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Adil Öksüz’ün Sakarya’daki yaylalarda arandığı sırada Öksüz’ün HTS kayıtlarına göre, Ataşehir’de 50 katlı ünlü bir rezidansta toplantı yaptığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Öksüz’ün yanında bir akrabası ve 4 FETÖ imamı daha bulunuyordu.

Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz’ün yönetimindeki ekip, Adil Öksüz’ü yaylalarda ararken, Ataşehir’deki lüks bir rezidansta toplantı yapan Öksüz ve diğer FETÖ imamları, aynı anda cep cep telefonlarını susturarak kayıplara karıştı.

O EMNİYET MÜDÜRÜ HEP KORUNMUŞ



Tutuklanan Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz'la ilgili detaylar da ortaya çıktı. Özoğluöz, 17-25 Aralık sürecinden hemen önce Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı. FETÖ ilişkisinden şüphelenilen Özoğluöz, 15 Ağustos 2014’te Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü olarak tayin edildi.