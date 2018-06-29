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Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ile birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı.

MİT'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev alan Ercan Özoğluöz, genel müdürlük tarafından açığa alındı.

SAKARYA'DA YAKALANDILAR

Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyesevk edilenlen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan Özoğluöz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz FETÖ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
adil öksüz dışındaki herkes tutuklandı komik yani gerçektenn
adili serbest bırakan hakimi tutuklayan hakim fetöden tutuklanmıştı tayyip ilk miting erzurumda yapmış hocasının ceketini giymedimi ? kim hangi fetöden bassediyor bunların hepsi sadece ayak oyunları millete göz dağı bakın hepinizi ezeriz
bi bitmediniz vatan hainleri..
Vatandaşı olmasak komik, güzel ülke aslında. 2 yıldır boşa mı kürek çekildi yani ? Buna bu görevi veren de fetöcüdür kesin. daha neler göreceğiz bakalım.
FETÖYÜ...FETOCULER TEMIZLEYEMEZ....
Kime güveneceğiz şaşırdık.
nasıl bi oyunun içindeler,oyun içinde oyunun da ötesinde oyunlar
bu gibi haberlerde fetö/iyi particiler klavye başindan sallayıp iyi gelecek hersey iyi olacak vs diye atıp tutuyorlardı. bi onları görelim. bak o kadar klavye başında gece gündüz fake hesaplarla mesai yaptıniz yoruldunuz tatile çıktıniz tabi. ama biz burdayız. aslında polis fake hesaplara baskin yapacak kripto fetöcüler olması gereken yere gidecek
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