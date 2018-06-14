Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Kültür ve Turim Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Seçim ile FETÖ'ye karşı operasyonları birbirinden ayırt etmek lazım. Almanya ile ABD ile ya da bir başka müttefikimiz olan ülke ile geçmişimiz var. Bırakın müttefik olmayı herhangi bir şekilde demokrasiye inanan bir ülkenin mutlaka bu FETÖ mensuplarını, hele Adil Öksüz gibi birini bir an evvel iade etmesi lazım. Oralarda barındırmaları kabul edilebilir bir şey değil. Empati yapsınlar. Diyelim Almanya'da hükümeti yıkmak isteyen kişiyi biz ülkemizde barındırsak, aynı şekilde ABD'de hükümeti yıkmak isteyen kişiyi barındırmaya çalışsak... Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir hukuka sığmaz. Bu ülkelerden beklentimiz bir an önce iade etmeleri" diye konuştu.

Muhalefetin FETÖ elebaşının iade süreciyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, "İlk günden itibaren başta Feto'nun kendisi olmak üzere iade ile ilgili doyaları Türkiye vaktinde göndermiştir" dedi.

