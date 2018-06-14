HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD’de görüntülendi.

Öksüz’ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika’da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım’ın evinin önünde Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullanıyor.

Darbeci kadrolara sürekli umut pompalayıp "güzel günler göreceksiniz" yalanıyla örgütün çözülmesini engellemeye çalışan FETÖcülerin, lüks içindeki yaşantıları dikkati çekiyor.

20180614_2_30905765_34649303_Web

Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.

ÖKSÜZ'ÜN EŞİNİN AMERİKA'YA GİTTİĞİNİ BABASI İTİRAF ETMİŞTİ

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Aynur Öksüz’ün darbeden önce ABD’ye gittiğini anlatmıştı.

Cevat Yıldırım, “Kızım, yani Adil Öksüz'ün eşi, Amerika'daki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

20180614_2_30905765_34649302_Web

ÖKSÜZ'ÜN EŞİ DE BYLOCK KULLANICISI ÇIKMIŞTI

FETÖ darbe süreciyle ilgili yargılama sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan analiz raporunda Adil Öksüz, eşi (Aynur Öksüz) ve yakınlarının Bank Asya'ya kurumun kurtarılması için yüksek tutarlarda para yatırdıkları bilgisi yer almıştı.

Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ/PDY örgütü mensuplarının iletişimi amacıyla kullanılan ByLock yazılımını kullandıklarının raporla anlaşıldığı kaydedilmişti.

Ayrıca Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün FETÖ’nün finansal ayaklarından biri olan Kaynak Holding’e bağlı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. çalışanı olarak SGK kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

20180614_2_30905756_34649284_Web

AYNUR ÖKSÜZ'ÜN AKRABALARI DA SUÇLU BULUNMUŞTU

Aynur Öksüz'ün babası Cevat Yıldırım ile kardeşi Emine Şennur Şen'in yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın iddianamesinde, Cevat Yıldırım'ın, evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, "Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametgahına aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Adil Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametgahında saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddianamede yer almıştı.

İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtilmişti.

Ayrıca Aynur Öksüz'ün kardeşi, FETÖ'nün "Rusya İmamı" olduğu iddia edilen Ali Sami Yıldırım ile eniştesi gazeteci Erdal Şen ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan davada suçlu bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Ali Sami Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Erdal Şen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

20180614_2_30905756_34649283_Web

AA

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimliRamazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz aynur öksüz ABD

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 12 yorum
hayret 2 yldır yoktu seçim vakti birden çıkıverdi
hafta içi de adil öksüzü görüntülerler,almanyadan isterler,sonra da sandıklar patlasın akp lehine.plan bu galiba.haftalar önce söyleniyordu.
ee olan yine sana bana yani garibana oldu
siz ajan olmasaydiniz ABD sizi kesinlikle beslemezdi
Gi,rdikleri delikten alır ghelir demiştiniz alıp gelsenize... Yemedi miiiii
Ne istediniz de vermedik diyenler, buyrun selam yollayın New Jersey’e yobazlar !!
Sanada iyi tatiller abla :)
Bunlar suçludur bu doğru... ama aynı işlerin daha fazlasını yapan AKP'lilere neden birşey olmuyor.
Hainler dışarıda keyif yapıyor herkesin eli kolu bağlı izliyor ne güzel memleket
BU ULKEDEKI FETO YAPILANMASINI BIRTRK BU ADAM MI BILIYOR. BU ADAM BULUNMAZ YADA KONUSMAZ ISE HERSEY KAPANACAK MI? FETONUN 40 YILLIK GECMISI VAR BU ULKEDE. 1980.LERIN BASINDA EMNIYETE NASIL SIZDIGINI BILMESI GEREKEN BIR ESKI ICISLERI BAKANIMIZ VAR MESELA. ADI YILDIRIM AKBULUT... BU SAYIN BAKAN ZANINDA BIRCOK POLIS KOLEJI VE POLIS OKULU ACILDI VE BASLARINA FETOCU 1. SINUF MUDURLER ATANDI. O GUN O OKULLARA ATANAN TUM KOMISER YARDIMCILARI BUGUN HEPSI FETODEN ICERDE. SAYIN VECDI GONUL ICISLERI MUSTESRLIGI YAPTU 1988-1992 ARASINDA, 2002-2011 YILLARINDA MSB BAKANI OLDU. HIC MI FETO YU DUYMAMIS
1-2 şene içinde teşlim oldu oldu olmadı yapacak birşey yok eşşelaaayı okurlar TC gücünü bilen bilir bilmeyende Öğrenir aynı şeyler firari şavcılar polişler işadamları hepşi için geçerli TC 2 şene bekler iadelerini işter ülkeler verdi verdi vermedi Ölüm fermanı çıkar o şaatten şonra dönüş olmaz Aşala Örneklerini görebilir araştırabilirşiniz Belden aşağı vurulduğunda belden aşağı vurulur
Vay memleketim vay....Seçimden önce yakalansa da rahat etsek....Ya darbeyi teşfik edenleri ve oynanan oyunu açıklarsa diye...Kendi ayağı ile geliyorum dese sayın CB nı ve AKP lilerin ödü kopar
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.