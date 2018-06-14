Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

FETÖ ÜYESİ YILDIRIM ABD BAYRAĞINI ÖPTÜ Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Yıldırım’ın işyerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görülüyor. Yıldırım’ın Türk çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallıyor. Abdulhadi Yıldırım ve çalışanının sevgi gösterisinin ardından bayrak, işyerinin dış kısmına asılıyor.

Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım’ın ise kardeşi olan Aynur Öztürk'te evin önünde AA tarafından görüntülenmiş ve kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullandığı kameralara yansımıştı.

Yıldırım'ın New Jersey'in lüks semtlerinden Ridgefield semtinde oturduğu yaklaşık 550 bin dolar değerindeki üç katlı evinin önünde de çeşitli markalarda 3-4 ayrı araç bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit ismi firari Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri AA objektiflerine yansıdı.

17 Haziran 2008 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre, 1 milyon TL sermayeli şirkette Abdülhadi Yıldırım’ın yüzde 4’e tekabül eden 40 bin liralık hissesi kayda geçmişti.

Abdulhadi Yıldırım’ın Kaynak Holding'e bağlı Garnet A.Ş. isimli şirkette bir dönem hisse sahibi olduğu tespit edilmişti.

Yıldırım’ın FETÖ’nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen ve Kemal Batmaz'ın yöneticilik yaptığı Kaynak Holding bünyesindeki firmalarda ortaklık ilişkisine girdiği ifade ortaya çıkmıştı.

Öksüz'le akrabalık ve örgüt bağının yanı sıra sözde sivil imam Kemal Batmaz’la iş ilişkisi ortaya çıkan Yıldırım, başarısız darbe girişiminin planlayıcıları olan FETÖ'cü iki imamın Amerika'daki faaliyetlerinde önemli lojistik destekler sağladı.

YILDIRIM, BATMAZ İLE ÖKSÜZ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİLİT İSİM Lüks yaşamı ile dikkat çeken Yıldırım'ın, FETÖ darbe girişiminin iki kilit ismi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz arasındaki ilişkide güçlü bir rol oynadığı biliniyor.

Fezlekede, Adil Öksüz ile Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in Kaynak Holding ile ilgili bağlantılarına yönelik yapılan araştırmalara yer verilmişti.

Sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş., Gürmed Tıbbi ve Teknik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaynak Dış Ticaret A.Ş., Kaynak Kağıt A.Ş., Kaynak Medya A.Ş. gibi şirketlerde sermaye ortağı olduğu veya yönetim kurulu üyeliği görevi yaptığı fezlekede yer alan bilgiler arasındaydı.

Fezlekede, firari örgüt imamı, darbe yöneticisi Adil Öksüz'ün, holdingde cari hesap kaydının bulunduğu ve yazdığı iddia edilen "Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an" kitabının satışının da holding bünyesinde yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Ayrıca fezlekede Öksüz'ün kullandığı "34 SIR 49" plakalı aracı kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbı ve Teknolojik Sistemler A.Ş.'den satın aldığının belirlendiği aktarılmıştı.

BATMAN İLE BİN 100 KEZ GÖRÜŞTÜ



Darbe girişimiyle ilgili yargılamada Kemal Batmaz’ın Adil Öksüz tarafından kullanıldığı tespit edilen telefon hattı üzerinden 2010 yılı itibarıyla 925 kez görüşme yaptığı tespit edilmişti.