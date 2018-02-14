Adil Öksüz'ü bırakan hakim savunma yaptı

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1989'da kazandığını, maddi imkansızlıkları nedeniyle kısa süreliğine FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını belirten Sönmez, hakim olarak atandıktan sonra İstanbul'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlattı.

Sönmez'in bu savunması üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, "Hakkınızda tanzim edilen iddianamede Adil Öksüz'ü tahliye etmenize ilişkin bir suçlama yer almıyor. Bu nedenle savunmanızı isnat edilen suçlamalar çerçevesinden yapın." dedi.

Kamuoyuna "Adil Öksüz'ü bırakan hakim" olarak yansıtıldığı için yargılandığını savunan Sönmez, olay gecesi, hakkında tahliye karar verdiği Öksüz'ü tanımadığını, kendisiyle örgütsel bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Bu ziyarete kimlerle gittiğini hatırlayamadığını ileri süren Sönmez, geçmişte kaldığı örgüt evleri ve yaptığı ziyaretten dolayı suçlanamayacağını savundu.

Öksüz'ü tahliye etmesinden kısa bir süre sonra gözaltına alındığını belirten Sönmez, ilerleyen zamanlarda ise ihraç edildiğini söyledi.

Emniyetteki ifadesini kabul etmeyen Sönmez, bu beyanlarında örgüte dair verdiği bilgiler ile yaptığı teşhislerin büyük bir kısmını kabul etmedi.

Sönmez'in savunmasından sonra Abdullah Şahin tanık olarak dinlendi.

Öğrencilik yıllarında İzmir'de yaklaşık üç ay boyunca Sönmez ile aynı cemaat evinde kaldıklarını ifade eden Şahin, sonraki yıllarda Sönmez'in örgütle bağını devam ettirip ettirmediği konusunda bilgisinin olmadığını anlattı.

Sanık avukatlarının beyanlarından sonra duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.