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Adil Öksüz'ü bırakan hakim savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 21:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü bırakan hakim Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gözaltına alınan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in yargılanmasına devem edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sönmez, avukatları ve yakınları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyeliğinden" yargılanan Sönmez, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia ederek, aleyhindeki hususları kabul etmediğini söyledi.

Kamuoyuna "Adil Öksüz'ü bırakan hakim" olarak yansıtıldığı için yargılandığını savunan Sönmez, olay gecesi, hakkında tahliye karar verdiği Öksüz'ü tanımadığını, kendisiyle örgütsel bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Sönmez'in bu savunması üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, "Hakkınızda tanzim edilen iddianamede Adil Öksüz'ü tahliye etmenize ilişkin bir suçlama yer almıyor. Bu nedenle savunmanızı isnat edilen suçlamalar çerçevesinden yapın." dedi.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1989'da kazandığını, maddi imkansızlıkları nedeniyle kısa süreliğine FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını belirten Sönmez, hakim olarak atandıktan sonra İstanbul'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlattı.

Bu ziyarete kimlerle gittiğini hatırlayamadığını ileri süren Sönmez, geçmişte kaldığı örgüt evleri ve yaptığı ziyaretten dolayı suçlanamayacağını savundu.

Öksüz'ü tahliye etmesinden kısa bir süre sonra gözaltına alındığını belirten Sönmez, ilerleyen zamanlarda ise ihraç edildiğini söyledi.

Emniyetteki ifadesini kabul etmeyen Sönmez, bu beyanlarında örgüte dair verdiği bilgiler ile yaptığı teşhislerin büyük bir kısmını kabul etmedi.

Sönmez'in savunmasından sonra Abdullah Şahin tanık olarak dinlendi.

Öğrencilik yıllarında İzmir'de yaklaşık üç ay boyunca Sönmez ile aynı cemaat evinde kaldıklarını ifade eden Şahin, sonraki yıllarda Sönmez'in örgütle bağını devam ettirip ettirmediği konusunda bilgisinin olmadığını anlattı.

Sanık avukatlarının beyanlarından sonra duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Adil Öksüz Çetin Sönmez darbe girişim FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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