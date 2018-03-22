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Adil Öksüz'ü bırakan hakimin yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü bırakan hakim Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gözaltına alınan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sönmez katıldı.

Duruşmada, Kahramanmaraş'tan SEGBİS ile katılan eski savcı Ömer Fatih Taze tanık olarak dinlendi.

Sanık Sönmez'i "aile eğitim merkezi" denilen FETÖ evlerinden tanıdığını belirten Taze, "Cemaat denilen yapılanma içerisinde beraber oturmuşluğum vardır. Çetin bey, arkadaşlarımın yanına gider gelirdi. Hakimlik kura çekiminden sonra cemaatten İstanbul'a gitmiştik, yaklaşık 500 kişi vardı. Çetin bey'i bu ziyaretten sonra görmedim. İstanbul'da gittiğimiz yerde Fetullah Gülen, bizleri tebrik etti." dedi.

Anlattığı olayın yaklaşık 20 yıl önce yaşandığını bildiren Taze, Sönmez'in FETÖ ile irtibatının devam edip etmediği ve örgütten talimat alıp almadığı konusunda bir bilgisi olmadığını belirtti.

Tanık ifadesinde geçen "cemaat üyesi" sıfatını kabul etmediğini belirten Sönmez, şunları söyledi:

"Hakkımda çıkan haberler ve tanığın yalan beyanlarıyla 13 gün gözaltında kaldım. Bu sürede gözaltında kalan hakim-savcı olduğunu sanmıyorum. Açığa alındıktan sonra 8 ay evimden hiç ayrılmadım. Kaçma durumum yok, eşim halen çalışıyor, fiziki takip yapılmış ve polis tutanağında evimden hiç ayrılmadığım yazılı. Tahliyemi talep ediyorum, kaçacak durumum yok."

Sanık beyanının ardından duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme Heyeti, Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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