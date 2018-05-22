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Adil Öksüz'ü bırakan hakimin yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gözaltına alınan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Sönmez katıldı.

Dava dosyasına gelen evrakların mahkeme başkanı tarafından okunmasının ardından söz alan Sönmez, avukatının davadan çekildiğini belirterek, barodan kendisine avukat atanmasını talep etti.

Önceki celse tanık olarak dinlenen eski savcı Ömer Fatih Taze'nin, "Sönmez'i aile eğitim merkezi denilen FETÖ evlerinden tanıyorum. Cemaat denilen yapılanma içerisinde beraber oturmuşluğum vardır." şeklindeki beyanını da değerlendiren Sönmez, 1989'da hukuk fakültesini kazandıktan sonra İzmir'de maddi imkansızlıkları nedeniyle kısa süre FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını, hakim olarak atandıktan sonra İstanbul'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini, tanık beyanının 20-25 yıl önce bu döneme ait olduğunu söyledi.

Sönmez, bir yıldır tutuklu olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Sönmez'e avukat atanması için baroya yazı gönderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, davayı 22 Haziran'a bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

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