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Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin tutukluluğuna devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gözaltına alınan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Sönmez katıldı.

Avukatının davadan çekildiğini, baro tarafından tayin edilen avukatın da duruşmaya gelmediğini belirten Sönmez, kendisine yeni bir avukat tayin edilmesini istedi.

Üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını savunan Sönmez, tahliye talebinde bulundu. Sönmez, "Ben üyeysem Öksüz'ü bırakan diğerleri de üye. 8 ay açıkta kaldım. Eşyalarımı dahi toplamadım. Eşim çalışıyor. Kaçma şüphem yok. Uygun bir yöntemle tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Daha önce adli kontrolle bırakılmıştım." diye konuştu.

Söz alan duruşma savcısı, Sönmez'den ele geçen dijital materyallerin incelenerek rapor düzenlenmesi için bilirkişiye verilmesini talep etti. Savcı, Sönmez'in tutukluluk halinin devamını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Sönmez'e avukat atanması için baroya yazı gönderilmesine karar verdi.

Sönmez'den ele geçen dijital materyallerin incelenmek üzere bilirkişiye verilmesine hükmeden heyet, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip davayı 19 Temmuz'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz Çetin Sönmez

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