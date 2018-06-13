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Adil Öksüz'ün Almanya’da görüldüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’de kiraladığı bir evde saklandığı öne sürüldü - Öksüz'ün saklandığı hücre evinin, FETÖ elebaşlarının Avrupa’ya kaçırılmasını organize eden firari Ali A. isimli iş adamı tarafından ayarlandığı bildiriliyor

BERLİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı’na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz’ün izini sürdü.

Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekiyor.

AA’nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimsenin kapı açmaması dikkati çekerken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.
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- Kaçış ve barınma için örgütlü faaliyet

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A.

Berlin'de birçok gayrı menkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.

Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.

Ali A’nın, S. Yaşar’a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.

Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

Ali A., Türkiye'den kaçan birçok orta ve üst düzey FETÖ elebaşının farklı evlerde barınmalarına da aracılık ederken, örgütün Polonya ve Kırgızistan yapılanmasıyla bağlantısını sürdürüyor.

Türkiye'den kaçışlarda önce eski Doğu Bloku ülkelerine giden ve hemen sonra Berlin'e geçen FETÖ üyeleri, bu kenti adeta ilk toplanma merkezi olarak kullandı.
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- FETÖ’nün Almanya yapılanması

Avrupa’daki en büyük yapılanmasını Almanya’da kuran FETÖ’nün burada çok sayıda dernek, şirket ve internet sitesi bulunuyor.

Birçok FETÖ'cü işadamının özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, başkent Berlin başta olmak üzere pek çok yerde işyeri isimlerini değiştirdiği biliniyor.

FETÖ'nün Almanya yapılanması, okullarına öğrenci bulmakta zorlanması nedeniyle de mali darboğaza girdi. Bunun üzerine FETÖ elebaşları çareyi bazı okul binalarını satmakta, bazılarını ise Suriye'den gelen sığınmacılar için belediyelere kiralamakta buldu.

Almanya'daki FETÖ yapılanması elindeki tüm imkanları halihazırda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen FETÖ’cülere destek olmak için seferber ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ’cünün, Almanya’daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.

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