Adil Öksüz'ün Almanya’da görüldüğü iddia edildi

- Kaçış ve barınma için örgütlü faaliyet

AA’nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimsenin kapı açmaması dikkati çekerken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi. \

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekiyor.

Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı’na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Berlin'de birçok gayrı menkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.

Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.

Ali A’nın, S. Yaşar’a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.

Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

Ali A., Türkiye'den kaçan birçok orta ve üst düzey FETÖ elebaşının farklı evlerde barınmalarına da aracılık ederken, örgütün Polonya ve Kırgızistan yapılanmasıyla bağlantısını sürdürüyor.

Türkiye'den kaçışlarda önce eski Doğu Bloku ülkelerine giden ve hemen sonra Berlin'e geçen FETÖ üyeleri, bu kenti adeta ilk toplanma merkezi olarak kullandı.

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- FETÖ’nün Almanya yapılanması

Avrupa’daki en büyük yapılanmasını Almanya’da kuran FETÖ’nün burada çok sayıda dernek, şirket ve internet sitesi bulunuyor.