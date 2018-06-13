Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiası

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğunu bildirdi.

Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında Ersin Çelik'in sorularını yanıtlayan Soylu, 3-4 aydır Almanya'da 15 Temmuz'la alakalı bir değişikliğin söz konusu olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet, İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının ortaya koyduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir atmosfer olduğunu vurguladı.

Bundan 4-5 ay önce de FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair birtakım değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bunlar somut değerlendirmeler değildir ama Almanya'da çok Türk yaşamaktadır, çok insan yaşamaktadır, istihbarı değerlendirmeler yapılmaktadır. Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusudur. Almanya da şunu söylüyor, 'Eğer buradaysa biz bununla ilgili gerekli işlemi yaparız, yani sizin adınıza bu işlemi yaparız, bundan tereddüt etmeyin, bundan endişe etmeyin' diyor. Elbette ki bugünlerde bu değerlendirmenin ortaya çıkması da aslında 4-5 aylık süreç içinde gelişen bir sonuçtur."

