HABER

Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutuna 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı havlu koydular

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 16:51 | Son Güncelleme 9 saat önce

Düzce'de, trafik kazasında ölen FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı 57 yaşındaki Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesinde yakınlarının tabutun üstüne koyduğu havluda 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazısı dikkat çekti.

Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutuna 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı havlu koydular

Düzce'de, dün gece D-100 karayolunda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesi Adapazarı'na getirildi.

Sakarya Üniversitesi'nden bu yıl emekli olan, geçen yıl FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam'ın cenazesi öğleleyin kent merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi.

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hüdaverdi Adam'ın yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve çok sayıda kişi katıldı.

'DÜĞÜNÜMÜZE HOŞ GELDİNİZ'

Adam'ın yakınları cenazede tabutun üstünü 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı bir havlu örttü. Öğle namazı ve cenaze namazı boyunca tabut üzerinde duran havlu, cenaze kaldırılırken de aynı yerde durdu.

Emekli profesör kılınan cenaze namazının ardından Serdivan'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Havlu FETÖ Adil Öksüz
Adil Öksüz hakkında olay yaratacak sanık ifadesi!

Adil Öksüz hakkında olay yaratacak sanık ifadesi!

Adil Öksüz'ün nasıl kaçtığının izi bulundu

Adil Öksüz'ün nasıl kaçtığının izi bulundu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ölüm düğün müdür nedir ben anlamadım
Diğer Haberler
Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL'ye kapısına getirtmiş

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL'ye kapısına getirtmiş

Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi

Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi

Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.