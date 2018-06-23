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Adil Öksüz'ün bacanağına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alındı - Tetik'in, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında "gezici" olarak örgüt mensubu askerleri ve onlara mahrem imamlık yapanları denetlediği, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev yapan önemli kişileri bilen kritik isimler arasında yer aldığı belirtildi

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün Sakarya'da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda haklarına gözaltı kararı çıkarılan 124 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'i Sakarya'da gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen Ökkeş Tetik, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

- Mahrem yapılanmayı denetlemiş

Ökkeş Tetik'in FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasında "gezici" olarak, örgüt mensubu askerleri ve onlara mahrem imamlık yapan kişileri denetlediği öğrenildi. Tetik'in ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında görev yapan önemli kişileri bilen kritik isimlerden biri olduğu belirtildi.

Örgütte daha önce "mahrem imamlık" yaptığı öğrenilen ve Ökkeş Tetik'i deşifre eden itirafçı M.A'nın verdiği ifadesinde, "Daha önce görmediğim ve 'gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, Ocak 2013'te benim ilgilendiğim 2 Harp Okulu öğrencisinin mezun olmasına 7-8 ay kala, bana bir askeri öğrenciyi daha getirdi. Zaman zaman bu 3 öğrenciyle buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda, bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, okulda neler yaptıklarını, hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardı." dediği öğrenildi.

- Tetik'in eşine ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Şüpheli Ökkeş Tetik, FETÖ üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 sanık hakkında açılan davanın 3 Nisan 2018'de görülen 4. duruşmasında tahliye edilmişti.

Öte yandan, Ökkeş Tetik'in eşi Belkıs Nur Tetik de Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri Mahrem yapılanma

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