Adil Öksüz'ün bacanağına gözaltı

Ökkeş Tetik'in FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasında "gezici" olarak, örgüt mensubu askerleri ve onlara mahrem imamlık yapan kişileri denetlediği öğrenildi. Tetik'in ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında görev yapan önemli kişileri bilen kritik isimlerden biri olduğu belirtildi.

Örgütte daha önce "mahrem imamlık" yaptığı öğrenilen ve Ökkeş Tetik'i deşifre eden itirafçı M.A'nın verdiği ifadesinde, "Daha önce görmediğim ve 'gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, Ocak 2013'te benim ilgilendiğim 2 Harp Okulu öğrencisinin mezun olmasına 7-8 ay kala, bana bir askeri öğrenciyi daha getirdi. Zaman zaman bu 3 öğrenciyle buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda, bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, okulda neler yaptıklarını, hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardı." dediği öğrenildi.

- Tetik'in eşine ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Şüpheli Ökkeş Tetik, FETÖ üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 sanık hakkında açılan davanın 3 Nisan 2018'de görülen 4. duruşmasında tahliye edilmişti.

Öte yandan, Ökkeş Tetik'in eşi Belkıs Nur Tetik de Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

