HABER

"Adil Öksüz'ün eşi ABD'de lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya devam edildi - Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık eski pilot M.Y: - "Adil Öksüz denilen adamın eşi ABD'de villalarda lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor. Herkes örgüte dair bildiğini anlatmalı, karar merci devlet de gereğini yapmalıdır"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık eski pilot M.Y, birleşen dosyaya ilişkin savunma yaptı.

Meslekten ihraç edilmeden önce Akıncı Üssü'nde F-16 pilotu olarak görev yaptığını belirten M.Y, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da yıllık izinde olduğunu ifade etti.

Darbe teşebbüsüne katkı sunacak herhangi bir eylemde bulunmadığını, hakkındaki soruşturmanın ilk aşamasından itibaren hiçbir etki altında kalmadan yargıya bildiklerini anlattığını dile getiren M.Y, şunları söyledi:

"Adil Öksüz denilen adamın eşi ABD'de villalarda lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor. Herkes örgüte dair bildiğini anlatmalı, karar merci devlet de gereğini yapmalıdır. Etkin pişmanlık hükümlerden yararlanmak ve bu yolu seçmek çok da kolay değil, bunu biliyorum. Buna rağmen bütün sonuçlarına razıyım. Gözaltında bulunduğum sırada, örgüt üyeliği nedeniyle nezarette bulunan 4 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmalarını sağlayarak örgüte dair bildiklerini anlatmalarını sağladım. Örgütün çözülmesine olanak sağlayacaksa her ortamda bildiğimi anlatacağım."

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığı için meslekten ihraç edildiğini düşündüğünü iddia eden M.Y, bu konuya ilişkin görüştüğü sanık eski yarbay Nail Bülbül'ün itirafçı olan bir askeri kastederek "Anlatmasaydı ihraç ettirmezdik." dediğini aktardı.

Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını kaydeden M.Y, "Bu girişimi engelleyen de FETÖ'nün cemaat tarafında kalan, ihaneti düşünmeyen kısmıdır. Darbeyi engelleyenleri isim isim sayabilirim. Hep beraber bildiklerimizi anlatalım, devlet sorunu çözsün, diyorum. Darbeciler zaten ortadadır. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yurt dışına kaçanlara zaten diyecek kelimem yok." ifadelerini kullandı.

- FETÖ elebaşının gömleğini getirdiler

Örgütle ilişkisinin olduğu dönemde düzenlenen bir okuma yarışmasında birinci olduğu için ödüllendirilmek istendiğine dikkati çeken M.Y, "O dönmede herkesin okuduğu kitap sayfa sayısını alıyorlardı. Ben de sayıları rastgele yazıyordum, birinci olmuşum. Benimle ilgilenen örgüt abisi, okumada birinci olunca hediye olarak Fetullah Gülen'in bir gömleği getirmişti. Ben de bunu kabul etmedim, getirene iade ettim. Zaten gömleğin benimle alakası yoktu." diye konuştu.

Duruşmaya ara verildi.

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
TIR'lardan sünnet konvoyuTIR'lardan sünnet konvoyu
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldıManisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Hava Kuvvetleri "mahrem imamlar" davası hava kuvvetleri komutanlığı mahrem imam Mahrem yapılanma

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.