"Adil Öksüz'ün eşi ABD'de lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor"

"Adil Öksüz denilen adamın eşi ABD'de villalarda lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor. Herkes örgüte dair bildiğini anlatmalı, karar merci devlet de gereğini yapmalıdır. Etkin pişmanlık hükümlerden yararlanmak ve bu yolu seçmek çok da kolay değil, bunu biliyorum. Buna rağmen bütün sonuçlarına razıyım. Gözaltında bulunduğum sırada, örgüt üyeliği nedeniyle nezarette bulunan 4 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmalarını sağlayarak örgüte dair bildiklerini anlatmalarını sağladım. Örgütün çözülmesine olanak sağlayacaksa her ortamda bildiğimi anlatacağım."

Darbe teşebbüsüne katkı sunacak herhangi bir eylemde bulunmadığını, hakkındaki soruşturmanın ilk aşamasından itibaren hiçbir etki altında kalmadan yargıya bildiklerini anlattığını dile getiren M.Y, şunları söyledi:

Meslekten ihraç edilmeden önce Akıncı Üssü'nde F-16 pilotu olarak görev yaptığını belirten M.Y, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da yıllık izinde olduğunu ifade etti.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığı için meslekten ihraç edildiğini düşündüğünü iddia eden M.Y, bu konuya ilişkin görüştüğü sanık eski yarbay Nail Bülbül'ün itirafçı olan bir askeri kastederek "Anlatmasaydı ihraç ettirmezdik." dediğini aktardı.

Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını kaydeden M.Y, "Bu girişimi engelleyen de FETÖ'nün cemaat tarafında kalan, ihaneti düşünmeyen kısmıdır. Darbeyi engelleyenleri isim isim sayabilirim. Hep beraber bildiklerimizi anlatalım, devlet sorunu çözsün, diyorum. Darbeciler zaten ortadadır. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yurt dışına kaçanlara zaten diyecek kelimem yok." ifadelerini kullandı.

- FETÖ elebaşının gömleğini getirdiler

Örgütle ilişkisinin olduğu dönemde düzenlenen bir okuma yarışmasında birinci olduğu için ödüllendirilmek istendiğine dikkati çeken M.Y, "O dönmede herkesin okuduğu kitap sayfa sayısını alıyorlardı. Ben de sayıları rastgele yazıyordum, birinci olmuşum. Benimle ilgilenen örgüt abisi, okumada birinci olunca hediye olarak Fetullah Gülen'in bir gömleği getirmişti. Ben de bunu kabul etmedim, getirene iade ettim. Zaten gömleğin benimle alakası yoktu." diye konuştu.

Duruşmaya ara verildi.

