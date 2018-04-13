HABER

Adil Öksüz'ün hocası Aydüz'e hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada, SAÜ'de görevliyken KHK ile ihraç edilen, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası Davut Aydüz'ün de aralarında bulunduğu 18 sanığı 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 6 sanığın beraatına hükmetti

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) görevliyken ihraç edilen, aralarında örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası Davut Aydüz'ün de bulunduğu 3'ü tutuklu 24 eski akademisyenin yargılandığı davada 18 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası veren mahkeme heyeti, 6 sanığın beraatını kararlaştırdı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Suçlamaları kabul etmediklerini dile getiren sanıklar, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası olduğu belirtilen Davut Aydüz ile Muhittin Akgül, Sıtkı Duman ve Yunus Ekin'in, bu suçtan beraatına hükmetti.

Sanıklardan Ahmet Faruk Kılıç, Bahri Ermiş, Mehmet Gündüz, Muhammet Cerit, Mustafa Kaçay ve Rana Kutanis'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraatına hükmeden mahkeme heyeti, Davut Aydüz ve Sıtkı Duman'ı bu suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Hüseyin Akyüzoğlu, Muharrem Aktaş, Mesut Durat, Murat Kapsız ve Mustafa Kutanis'e 6 yıl 10 ay 15'er gün, Halil İbrahim Eskikurt, Hüseyin Gelberi, İsmail Albayrak, İzzet Lofça, Muhittin Akgül, Serkan Bayraktaroğlu ve Yunus Ekin'e ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Erdoğan Şentürk ve İbrahim Özbek'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün, Adnan Telli ve Vedat Arı'ya ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına hükmeden heyet, tutuklu 3 sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 4 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, 20 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı, ayrıca "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanığın, bu suçtan beraatını istemişti.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, SAÜ bünyesinde görevliyken KHK ile ihraç edilen, aralarında örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası Davut Aydüz'ün de bulunduğu 24 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ayrıca 4 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bazı sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Adil Öksüz'ün hocası Davud Aydüz akademisyenler karar sakarya

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.