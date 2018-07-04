Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ve bacanağının hapis cezaları onandı

İSTANBUL (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK- FİLİZ KINIK - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a verilen 7 yıl 6 ay, bacanağı gazeteci Erdal Şen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığa verilen 6 yıl üçer aylık hapis cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile bacanağı gazeteci Erdal Şen'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Dairenin dosya üzerinde yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu belirtildi.