Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelle ilgili dava

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar otelin sahibi O.K. ve işletmecisi K.E, çalışanları A.K. ve Z.E. ile avukatları katıldı.
Sanık K.E. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek oteldeki kameraların Adil Öksüz tarafından yönünün değiştirildiği iddiasının yalan olduğunu ileri sürdü.
İşine son verilen bazı otel çalışanlarının beyanları neticesinde tutuklandığını öne süren K.E. şöyle devam etti:
''Ben Adil Öksüz’ü tanımıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Adil Öksüz'ü televizyonlarda gördüm. İddia edildiği gibi oteldeki kameraların fişlerini çekin talimatı vermedim. Adil Öksüz’ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Bu tanık beyanları intikam duygusuyla verilmiş ifadelerdir. FETÖ terör örgütü üyesi değilim."
Mahkeme başkanı tarafından sanık K.E'ye Bank Asya önünde neden fotoğraf çektirdiğine dair soru yöneltilmesi üzerine sanık K.E. eşiyle faizsiz bankacılık işlemleri için bu bankayı tercih ettiklerini ve herhangi bir talimat üzerine fotoğraf çektirmediğini iddia etti.
Sanık A.K. ise otelde örgüt toplantısına tanıklık etmediğini ve kimsenin telefonunu toplamadığını belirtti.
FETÖ üyesi olmadığını savunan A.K, ''Ben otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışıyordum. Sadece saunaya inecekler telefonunu bana bırakıyordu. Resepsiyona ne bırakılırsa benim teslim almak gibi bir zorunluluğum var. Otelde herhangi bir cemaat ya da örgüt toplantısı yapıldığına şahit olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.
Sanık O.K. ve Z.E. de suçlamaları kabul etmedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık A.K'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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