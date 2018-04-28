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ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı.

Haber: İstanbul DHA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilen Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda aranan Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün ABD'ye kargo göndereceğini tespit etti. 13 Nisan günü kargoyu göndermek için gelen Öksüz, gözaltına alındı. Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş'ye ait evraklara el koydu. Emniyette ifadesi alınan Esmaül Hüsna kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Esmaül Hüsna Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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