ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ TUTUKLANDI

Haber: İstanbul DHA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilen Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda aranan Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün ABD'ye kargo göndereceğini tespit etti. 13 Nisan günü kargoyu göndermek için gelen Öksüz, gözaltına alındı. Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş'ye ait evraklara el koydu. Emniyette ifadesi alınan Esmaül Hüsna kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Esmaül Hüsna Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler
Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum