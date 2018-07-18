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 ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENGESİNE 10 YIL HAPİS İSTEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

MAHKEME BAŞKANINDAN "VİCDAN" CEVABI Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün yengesi sanık Şenay Öksüz'ün yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını verdi.

MAHKEME BAŞKANINDAN "VİCDAN" CEVABI

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün yengesi sanık Şenay Öksüz'ün yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Şenay Öksüz'ün "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı "Terör örgütüne üye olmaktansa bin kez ölmeyi tercih ederim" diyen Şenay Öksüz, mahkeme heyetine de "Beni vicdanınızla duyuyor musunuz" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Senin vicdanın ne kadar rahatsa benim vicdanım ondan daha fazla rahat" diyerek duruşmayı erteledi.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Adil Öksüz'ün yengesi sanık Şenay Öksüz, tutuklu bulunduğu Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Esmaül Hüsna Öksüz'te Şenay Öksüz ve Zeynep Şeyma Öksüz'e ait pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopilerinin ele geçtiği ve bu belgeleri kargo yoluyla Amerika'ya göndermek isterken yakalandığını belirtti. Esma Hüsna Öksüz'ün eşinin ablasının kızı olduğunu belirten Şenay Öksüz, kendisinde yakalanan belgelerden haberinin olmadığını söyledi.

BİR BERAAT BİR CEZA İSTEDİ
Mahkeme savcısı mütalaasında Şenay Öksüz'ün iletişim için bylock'a alternatif "kakao" talk isimli programı kullandığını, Bank Asya'ya destek olmak amacıyla iki hesap açtırarak 5 ve 90 bin TL para yatırdığını, üzerinden 1 dolar çıktığını, örgüt şüphelileri ile yurt dışına giriş çıkış yaptığını, örgütle organik bağ içinde olduğunu belirtti. Savcı Şenay Öksüz'ün "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN CEVAP
Şenay Öksüz savcının mütalaasına karşı, "Terör örgütüne üye olmaktansa bin kez ölmeyi tercih ederim. Ben devletin onayıyla din kültürü ve ahlak öğretmenliği yaptım. Suç işlemedim. Devletin onayladığı kurumda çalıştım. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Öksüz mahkeme heyetine, "Beni vicdanınızla duyuyor musunuz" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Senin vicdanın ne kadar rahatsa benim vicdanım ondan daha fazla rahat" dedi. Duruşma sanık avukatının son savunmasını yapması için ertelendi.

GEÇMİŞ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Şenay Öksüz'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Dosya, yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

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