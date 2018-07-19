Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar ve grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan, "Yaşadığım mağduriyetler saymakla bitmez. Gittim ve şikayetçi oldum"dedi. "Operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum" diyen Saçan, "Bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak" diye konuştu.

19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından Adnan Oktar ve grubu tarafından hakkında 300'ün üzerinde suç duyurusunda bulunulan eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da 'mağdur' sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı. "Bu operasyonun icra edilmiş olması benim gibi mağdurlar açısından son derece sevindiricidir" diyen Saçan, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 168 kişinin tutuklanması hakkında "Bu operasyonu yapan herkese mağdur olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Hak yerini buldu. 19 senedir sabrediyordum" ifadelerini kullandı.

"POLİSİN CİDDİ BİR BAŞARISIDIR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından çok sayıda kişi mağdur sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri de Adnan Oktar'a 19 yıl önce operasyon düzenleyen ve o operasyon sonrası hakkında suç duyuruları nedeniyle hala yargılanan dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan oldu