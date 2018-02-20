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Adilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:42 | Son Güncelleme

SURİYE’nin Afrin kentinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan Piyade Onbaşı Servet Alkan, memleketi Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nde kalabalık tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Afrin Gazisi Servet Alkan ise coşkulu kalabalığın sevgi gösterisine teşekkür etti.

Adilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- SURİYE’nin Afrin kentinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan Piyade Onbaşı Servet Alkan, memleketi Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nde kalabalık tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Afrin Gazisi Servet Alkan ise coşkulu kalabalığın sevgi gösterisine teşekkür etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 22'nci gününde Afrin’de girdiği çatışmada yaralanan evli ve iki çocuk babası Piyade Onbaşı Servet Alkan, GATA’daki tedavisinin ardından taburcu edilerek baba ocağı Adilcevaz’a getirildi. Gaziyi, Adilcevaz-Ahlat karayolu üzerinde bulunan Jandarma noktasında ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş yüzlerce araçlık konvoyla karşıladı.
Karşılamaya gelen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Afrin gazisiyle gurur duyduklarını söyledi. Başkan Gürsoy, "Mehmetçiğimiz, kahraman askerlerimiz bugünlerde ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için hain tuzakları önlemek için yurtdışında mücadele etmektedirler. Anadolu toprağı öyle kolay kazanılmadı. Her karışında şehit kanı var. Kahraman askerlerimiz gece gündüz demeden bu hain tuzakları bertaraf etmektedirler. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi maalesef şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlara şükran borçluyuz. Tüm gazilerimizede sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bizler bu vatanı şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Gazimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Kaymakam Arif Karaman ise, ilçe halkının gazisine sahip çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Adilcevaz bir gururunu daha yaşıyor. Daha önce buranın şehitleri oldu. Tatvan Tugayından gönderdiğimiz birlikte geçen hafta Afrin’de 9 tane şehidimiz oldu. İşte Servet kardeşimiz o çatışmada yaralı olarak kurtularak gazi oldu. Bugün bu şerefli gazimizi bu kadar kalabalıkla karşılamak gerçekten Adilcevaz’a yakıştı. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gazimize ve ailesine geçmiş olsun diyorum. Allah böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın" diye konuştu.
GAZİNİN KÖYÜNDEKİ EVİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
Yapılan konuşmaların ardından Afrin gazisi Servet Alkan, konvoy eşliğinde ailesinin yaşadığı ilçeye bağlı İpekçayır köyüne götürüldü. Burada ailesi ve yakınları gazi Alkan’ı kurban keserek karşıladı. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yübaşı Savaş Dalgıç, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş, Gazi Servet Alkan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Afrin Gazisi Servet Alkan ise büyük mutluluk duyduğunu, karşılamaya gelen her kese teşekür ettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Adilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastıAdilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastıAdilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastıAdilcevaz Afrin Gazisini bağrına bastı

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