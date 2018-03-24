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Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:38 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin tanıtımı amacıyla ‘ayran aşı ve balık’ festivali düzenlendi.Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde ilçede ilk defa düzenlenen ve renkli görüntülerin olduğu festivalde, vatandaşlara 300 kilo mangalda Van inci kefali balığı ve ayran aşı dağıtıldı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin tanıtımı amacıyla ‘ayran aşı ve balık’ festivali düzenlendi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde ilçede ilk defa düzenlenen ve renkli görüntülerin olduğu festivalde, vatandaşlara 300 kilo mangalda Van inci kefali balığı ve ayran aşı dağıtıldı. Etkinliğe Adilcevaz Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası destek verdi.
İnci kefali balığı ve Van Gölü’nü tanıtmak amacıyla ilçe sahilinde ilk defa düzenlenen ayran aşı ve balık festivaline vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen etkinlikte yöresel sanatçılar Burak Karahan, Adem Küçük ve Bünyamin Babahan türküler seslendirirken, vatandaşlar ise halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü balığının tanıtımına katkı sunmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Festivalini yaptığımız bu balık, dünyada sadece Van Gölü’nde bulunmaktadır. Bu nedenle Van Gölü’nün kıymetini ve değerini bilmeliyiz. Bu göle hep birlikte sahip çıkmalıyız. Van Gölü biterse doğu biter, Adilcevaz biter ve bunun Türkiye’ye çok zararı olur. Bu göle gözümüz gibi bakacağız ve koruyacağız. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise, “Bugün burada dünyada sadece Van Gölü’nde olan Van balığının tanıtımını yapıyoruz. Van Gölü aktivistleri olarak daha önce Van’da iki defa yaptığımız etkinliğin üçüncüsünü bu yıl Adilcevaz ilçemizde yapıyoruz. Van Gölü’nü elbirliği ile temiz tutarak sahip çıkmalıyız. Bu değeri tertemiz bir biçimde geleceğe taşımalıyız. Van Gölü’ne sahip çıkmazsak, bu göl maalesef Van çöplüğüne dönecek. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum, bu balığın ismi Van Gölü balığıdır. İnci kefali bu balığın türüdür. Bu balığı Van Gölü balığı olarak isimlendirmeliyiz. Çünkü inci kefali dediğimiz zaman bunu kimse bilmez. Fakat bu balığa Van Gölü balığı dediğimiz zaman, önce Türkiye ön plana çıkacak ve dünya bu balık türünün Türkiye’de ve sadece Van Gölü’nde olduğunu bilecek. Bu nedenle Van Gölü ve çevresi değerlenecek. Bu balık inci kefali ismiyle tescillendi, İnşallah yeni ismiyle yakın zamanda Van Gölü balığı olarak da tescillenecek ve bundan böyle bu ismi kullanacağız” diye konuştu.

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

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Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
2 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
3 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
4 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
5 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
6 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
7 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
8 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
9 / 9

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali

Adilcevaz’da ‘ayran aşı ve balık’ festivali
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