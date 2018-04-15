Adilcevaz’da Belediyesi sondaj çalışması başlattı

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin içme suyuna takviye olarak su kaynakları kazandırmak için sondaj çalışması başlattı.

İlçenin Cevizli Mahallesi ve Sapantaşı mevkiinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için jeoloji mühendisleri etüt çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonucunda Sapantaşı mevkiinde sondaj çalışması başlatıldı. Sondajdan çıkacak olan su, depolara aktarılarak vatandaşların içme suyu sıkıntısı giderilecek. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, vatandaşın içme suyu sıkıntısını gidermek için sondaj çalışmasına başladıklarını ifade ederek, “İlçemizde özellikle yaz aylarında içme suyunun sulama suyu olarak bağ ve bahçelerde kullanılmasından dolayı hemşerilerimiz içme suyunda büyük problem yaşıyor. Belediye olarak bu sorunu çözmek için Sapantaşı mevkiinde sondaj çalışmalarına başladık. Çalışmamızın sonucunu Allah’ın izniyle en kısa sürede olumlu bir şekilde alarak buradan çıkacak olan suyu içme suyuna takviye yapacağız. İnşallah yapacağımız çalışmalarla halkımızı susuz bırakmayacağımız gibi halkımızın susuz kalmaması için de var gücümüzle çaba göstereceğiz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inşallah Cevizli Mahallesi ve Sapantaşı civarında içme suyu problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Daha sonra belirlenen ve sıkıntı yaşanan bazı yerlerde de sondaj çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.