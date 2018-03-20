Adilcevaz’da park ve mezarlıklarda bahar temizliği

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçedeki bütün park ve mezarlıklarda kapsamlı çalışma başlattı.

Adilcevaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçedeki mezarlıklarda yetişen yabani otlar ve bunların arasında oluşan haşerelerin çoğalmasına fırsat verilmeden başlatılan temizlik çalışmalarının yanı sıra parklarda ağaç budama, çimlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları başlatarak güzel bir görünüme kavuşturdu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy da, işçilerle birlikte çalışma yaptı. Başkan Necati Gürsoy, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte geniş kapsamlı bir çalışma seferberliği başlattıklarını ifade ederek, “İlçemizdeki tüm mahallelerde bulunan mezarlıklarımızı tek tek elden geçirerek temizlik ve bakım onarım çalışmalarına başladık. Bu sayede vatandaşlarımızın ebediyete göçen yakınlarını daha sağlıklı ortamlarda ziyaret etmelerine olanak sağlamaktayız. Belediye olarak mezarlıkların bakımına büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda toplu kullanım alanları olan parklarımızda da çevre düzenleme ve çimlendirme çalışmalarının yanı sıra ağaç budama çalışmalarını da sürdürmekteyiz. İnşallah başlatmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir Adilcevaz oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin daha sakin ve temiz ortamda günlerini geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız yaz mevsimi boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızdan da kullandıkları parkları kullanılabilecek şekilde bırakmalarını istiyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.