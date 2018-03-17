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Adilcevaz’da şehit yakınları ve gaziler buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünce, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.Düzenlenen programda Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Adilcevaz’da şehit yakınları ve gaziler buluştu

Bitlis’in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünce, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.
Düzenlenen programda Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna kahvaltı verdi. Kahvaltıda bir konuşma yapan Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, şehit yakınları, gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi. Beşkardeş, “Çanakkale savaşı bir milletin topyekûn olarak var olma ve yok olma mücadelesidir. O günkü Çanakkale ruhu ne ise; Kıbrıs, El Bab ve Afrin harekâtının ruhu da aynıdır. Devletimiz ve milletimiz Çanakkale savaşında emperyalist devletlere karşı verdiği mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysa dün Kıbrıs’ta, El Bab’ta bugün ise Afrin’de yedi düvele karşı verilen mücadeleden de Allah’ın izni ile zaferle çıkıyoruz. Ülkemizi Suriyeleştirmeye çalışan başta Amerika ve İsrail olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri türlü oyunlarla bizi bölmeye parçalamaya çalışıyorlar. Bizdeki bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu olduğu müddetçe Allah’ın izni ile bizlere güçleri yetmeyecek. Rabbim herkese şehit anne ve babası olmak nasip etmez. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Siz ve tüm değerli gazilerimize şifa sağlık sıhhat nasip etsin” dedi.
Kıbrıs gazisi Bedrettin Orhan ise, yaptığı açıklamada; “Kıbrıs savaşında biz Türk askeri olarak savaşta inanın şehit olmak için yarışırdık. Kurşun ve top mermisi umurumuzda bile değildi. İtalyanların, Yunanlıların Beşparmak dağlarında Rumlara, yaptırdıkları ve on beş yılda alınamaz dedikleri mevzileri biz inanın yirmi dört saatte düşmandan aldık. Buna inanın bu mücadele ancak ve ancak iman gücüyle yapılıyordu. Allah devletimizi var etsin. Geçmişe nazaran bugün çok güçlü bir devlet olmuşuz. Bundan böyle birlik beraberlik içerisinde daha da güçleneceğiz. Ayrıca bugün bizleri unutmayarak bu güzel davetlerinden dolayı kurum müdürü Özcan Beşkardeş ve emeklerinden dolayı yurt personeline arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ederim” dedi.
Kahvaltının ardından Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, misafirlerine yurdu gezdirerek yurdun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Adilcevaz’da şehit yakınları ve gaziler buluştu

Adilcevaz’da şehit yakınları ve gaziler buluştu

Adilcevaz’da şehit yakınları ve gaziler buluştu

Adilcevaz’da şehit yakınları ve gaziler buluştu

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