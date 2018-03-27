HABER

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan harabe durumundaki 600 yıllık Mucizeler Manastırı ile birlikte Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’nin üst kısmında bulunan tarihi kilise turizme kazandırılacak.İlçede 14.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan harabe durumundaki 600 yıllık Mucizeler Manastırı ile birlikte Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’nin üst kısmında bulunan tarihi kilise turizme kazandırılacak.
İlçede 14. yüzyılda yaptırılan ve Mucizeler Manastırı olarak adlandırılan kilise ile birlikte yakınında bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi’nin yanı sıra Selçuklu Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki taş kilisenin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki Urartular dönemine ait Kef Kalesi ile birlikte bu iki kilisenin onarımı için hazırladıkları projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını söyledi.
Kiliseye giden yollarda çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Gürsoy, “İlçemizdeki Mucizeler Manastırı olarak bilinen kilisenin 14. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu kilise yıllar önce özellikle defineciler tarafından tahrip edilerek harabeye dönüşmüştür. İlçemizde bulunan ikinci bir kilise ise Selçuklu Mahallesi’nin üst kısmında bulunmaktadır. Fakat bu kilisenin ismi bilinmemektedir. Mutlaka o dönemde bunun bir ismi vardır. Fakat şu anda kilisenin herhangi bir tespit ve kaydı yok. Yapılacak restorasyon projesiyle Mucizeler Manastırı ile birlikte Selçuklu Mahallesi’nde bulunan kilise, kültür turizmine kazandırılacak ve özellikle yabancı turistlerin en uğrak yeri olacak” dedi.

Kef Kalesi gün yüzüne çıkartılacak
Belediye Başkanı Gürsoy, ilçedeki önemli tarihi yapılardan olan Kef Kalesi’ni de gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Gürsoy, “Kef Kalesi’ni gün yüzüne çıkarmak için daha önce kalede kazı çalışmalarına katılan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Işık’la görüşerek, kalede tekrardan kazı çalışmaları başlatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. İnşallah kiliselerle birlikte Kef Kalesi’ndeki çalışmaları en kısa sürede başlatıp, ilçemiz turizmine kazandıracağız. Bu yapıların turizm açısından ilçemize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

1 / 6

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak
2 / 6

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak
3 / 6

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak
4 / 6

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak
5 / 6

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak
6 / 6

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Adilcevaz’daki 600 yıllık kilise ile Kef Kalesi turizme kazandırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

İlginizi Çekebilir

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.