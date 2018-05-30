Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu dünyada bizim ülkemiz kadar başkalarına dert olmuş, kabus olmuş, kıskanılmış, gasbedilmek istenmiş bir başka ülke ve millet neredeyse yoktur. Bu milletin gücü, bu milletin inancı, bu milletin feraseti, bu milletin kardeşliği, bütün bunların üstesinden gelebilmiştir. Bu ülkenin gücü, kuru bir hamaset değildir." dedi. Bakan Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Nisa Gök konuşma yaparak, yaş kütüğüne plaket çaktı. İçişleri Bakanı Soylu, törendeki konuşmasında, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin mealini okuyarak, "O inci tanesi ayette der ki; 'Allah kimseye, gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemez.' Yani Allah size bir sorumluluk vermişse, sırtınızda bir yük varsa, sizdeki kabiliyeti, gücü hesap ederek bunu size vermiştir.

Bu aziz millet, tarih boyunca çok ağır sorumlulukları yüklenmiştir, çok sınavlardan geçmiştir.

Gün gelmiş, İslam sancağını eline almış, onu şerefle taşımıştır. Gün gelmiş üç kıtaya hükmetmiş, adalet dağıtmıştır.

Gün gelmiş, zamanın en gelişmiş ülkeleri, ordularını toplayıp

kapısına dayanmıştır. Gün gelmiş ihanete, iftiraya uğramıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin her türlü fitne ve darbelerle sarsıldığını, kardeşin kardeşe pusu kurduğunu, ekonomisine ve parasına operasyonlar yapıldığını anlatan Soylu, "Şu dünyada bizim ülkemiz kadar başkalarına dert olmuş, kabus olmuş, kıskanılmış, gasbedilmek istenmiş bir başka ülke ve millet,

neredeyse yoktur.

Ama o inci tanesi ayet, elbette ki doğru söylemektedir.

Bu milletin gücü, bu milletin inancı, bu milletin feraseti,

bu milletin kardeşliği, bütün bunların üstesinden gelebilmiştir.

Bu ülkenin gücü, kuru bir hamaset değildir." ifadesini kullandı. Bakan Soylu, başından itibaren her gün kötüleşen bir 21. yüzyıl yaşandığını belirterek, terör, şiddet, bölgesel çatışmalar bir yandan,

göçlerle yaşanan insanlık dışı mağduriyetler, dramların öbür yandan geldiğini anlattı. Bütün bunlara rağmen,

2002'den beri her gün ileriye giden, siyasi istikrarını temin eden, demokrasisini ve yatırımlarını büyüten, altyapısını geliştiren, kişi başı gelirini,

büyüme rakamını, ihracatını katlayan ve 2023'ün,

2053'ün, 2071'in planlarını yapan bir Türkiye'nin olduğunu dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın bütün risklerini sırtımızda taşıyoruz. Göç yolları bizde, uyuşturucu yolları bizde, kaçak göçmenlerin güzergahları bizde. PKK bizde, FETÖ bizde, DHKP/C bizde... Ama Allah'ın izniyle bütün bunlarla

mücadele edecek güç de akıl da tecrübe de bizde. Ama en önemlisi vicdan da bizde, merhamet de bizde.. Eğer biz bu işleri vicdanımızla ve merhametimizle yönetmeseydik, polis yetiştirmezdik, robot imal ederdik. Ama bize polis lazım.

Bize merhametli, vicdanlı, suçluyla masumu ayıran,

hukuktan ayrılmayan, mazlumu koruyan, zalime karşı duran, milletin selameti söz konusu olduğunda şehadete koşan polisler lazım." Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak iç güvenliğin her noktasında sorumlulukları bulunduğunu ifade ederek, terör, asayiş, trafik, göç, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar gibi geniş bir sahada polisle, jandarmayla, sahil güvenlikle hizmet verdiklerini, bu birimlerin bazen kendi başlarına bazen de ortak operasyonlarla

efsane başarılara imza attıklarını söyledi.

Kapasitelerini sürekli artırdıklarını vurgulayan Soylu, gelişen Türkiye'nin güvenli ve huzurlu şehirlerini inşa etmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni (KGYS) kurduklarını, ülke genelinde il ve ilçede 13 bin 708 görüntüleme merkezinde 38 bin 78 kameranın faaliyette olduğunu aktardı. - "Zafiyete izin vermedik" Bakan Soylu, 2016'da bin 450 olan plaka tanıma sistemi nokta sayısının 1958'e çıkarıldığını, yıl sonuna kadar 1667 noktada daha kurulum planlandığını belirterek, "Sadece İstanbul'da

2015'te 36 bin 685 olan polis sayısı, ihraçlara rağmen

38 bin 603'e çıkarılmıştır. Bu noktada bir zafiyete izin vermedik.

Türkiye genelinde çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasına da

ağırlık verdik. 2016 ve 2018 arasında 7 bin 902 bekçi aldık. 1559'unun işlemleri devam ediyor ve 7 bin daha almayı planlıyoruz." dedi. Standart ve zırhlı araç alımlarını yüzde 28, motosiklet alımlarını yüzde 104 oranında artırdıklarını hatırlatan Soylu, emniyet ve jandarmaya, hatta Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da insansız hava araçları aldıklarını belirtti.

Bütün bu çalışmaların güzel sonuçlar verdiğini aktaran Soylu, uyuşturucuyla mücadelede ülke genelinde 2016'da 7 bin 601 olan tutuklu uyuşturucu satıcısı rakamının 2017'de 21 bin 408'e yükseldiğini, yıl başından bugüne kadar da 7 bin 698 kişinin daha tutuklandığını ifade etti. Soylu, uyuşturucu satıcılarının ensesinde olduklarını, kökünü kurutana kadar bu mücadelede en küçük bir zafiyet göstermeyeceklerini vurgulayarak, aynı şekilde terörle mücadeleye de devam ettiklerini, 2018 itibarıyla etkisiz hale getirilen üst düzey terörist sayısının 29 olduğunu, dün birinin daha alındığını ve bu rakamın 30'a çıktığını bildirdi. - Okul çevrelerindeki olaylar yüzde 1,17 azaldı İstanbul'da okul çevrelerinde yaptıkları güvenlik denetimleri sayesinde okul çevrelerinde meydana gelen olaylarda yüzde 1,17'lik azalış olduğunu aktaran Soylu, "Bunları örnek olarak verdim. Asayişte, trafikte ve diğer başlıklarımızda da bu şekilde gelişmeler kaydedilmektedir.

Yani gayret gösteriyoruz, kapasite artırıyoruz, politika geliştiriyoruz ve netice alıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl da 499 gencin mezuniyet törenine katıldığını hatırlatarak, "Bugün de 442 öğrencimizin yemin merasimine şahitlik ediyoruz. Bu kardeşlerimizin yetişmesinde, eğitiminde emekleri olan bütün eğitmenlerine, amirlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu gençler eğer iyi birer polis olacaksa, başı sıkışana yardım edecek, mazlumun duasını alacaklarsa bilin ki bunda sizlerin de büyük payı vardır. Allah sizlerden razı olsun, emeklerinizi boşa çıkarmasın." ifadelerini kullandı. - "Bundan sonra da çocuklarınız üzerinden elinizi çekmeyin" Soylu, polis adaylarının anne ve babalarına da şöyle seslendi: "Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu gençleri yetiştirdiniz, onlara

emek verdiniz ve artık İçişleri Bakanlığı ile bir büyük aileye dahil

olmaya hazırlanıyorsunuz. Bu çocukların ahlakı, dürüstlüğü, vicdanı ve merhameti sizlerin eseridir. Ama işiniz bitmedi. Sizlerden ricam odur ki, bundan sonra da çocuklarınız üzerinden elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki bir yanlışa meylederler, mutlaka müdahale edin. Başları sıkışırsa, iyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa, mutlaka onlara yol gösterin edin."

- "Çok büyük bir emanet alıyorsunuz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis adaylarına ise şunları söyledi: "Çok büyük bir adım atıyorsunuz, çok büyük bir emanet teslim alıyorsunuz.

Birazdan yemin edeceksiniz. Her meslek değil,

sadece belli meslekler yeminle başlar. Mali müşavirler,

muhasebeciler yemin ederler, çünkü paramızı, emanet ederiz.

Avukatlar, hakimler yemin ederler çünkü adaleti emanet ederiz. Askerler yemin ederler çünkü vatanı emanet ederiz. Doktorlar ve nihayetinde polisler de yemin ederler çünkü canımızı, malımızı, namusumuzu emanet ederiz.

İşte bugün adım atacağınız meslek işte böyle bir meslek, yapacağınız yemin işte böyle bir yemindir. Devlet elinize yetki, belinize silah ve şerefli bir üniforma verecek.

Yeri geldiğinde, vatandaşın emniyeti, vatanın selameti için o üniformayı kefen diye giymeye hazır olacaksınız.

Biz sizden çok şey istemiyoruz. Vatandaş huzurlu uykusunu uyusun diye siz uyumayacaksınız.

Çocuklar babasız kalmasın diye siz evladınıza sarılamayacaksınız.

Bayramları herkesten sonra yapacaksınız, tatilinize herkesten sonra çıkacaksınız.

Hırsızla, uğursuzla uğraşacaksınız, kavgaları ayıracaksınız. Kadınları ve çocukları tacizden, tecavüzden,

şiddetten koruyacaksınız. Paraya tamah etmeyecek, harama tenezzül etmeyeceksiniz.

Hukuktan ayrılmayacaksınız, vicdanlı olacaksınız, merhametli olacaksınız. Size şehirleri, sokakları, canımızı, malımızı, vatanımızı,

bayrağımızı emanet edeceğiz. Canınız pahasına koruyacaksınız. Bir ömrü, hayatınızı, gençliğinizi bu devlet, milletin huzuru ve selameti için vakfedeceksiniz. Nereye gönderirsek oraya gideceksiniz ve gerektiğinde

'Vatan sağolsun' deyip şehadete yürüyeceksiniz."