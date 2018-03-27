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Adım adım Karşıyaka gezileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel değerlerini tanıtmak ve kentlilik bilincini artırmak için düzenlediği kent gezilerini yeniden başlattı.

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel değerlerini tanıtmak ve kentlilik bilincini artırmak için düzenlediği kent gezilerini yeniden başlattı. Başta Zübeyde Hanım’ın anıt mezarı ve Latife Hanım Köşkü olmak üzere, müzeler ve tesisler gezilecek. Geziler için müracaat belediyenin Halkla İlişkiler Birimine yapılabilecek.
Karşıyaka’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini daha fazla vatandaşa göstermek ve kentlilik bilincinin artmasına katkı sunmak amacıyla Kent Gezileri’ni yeniden başlatan Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka’nın güzelliklerini yüzlerce hemşerisiyle paylaşacak. Başta Zübeyde Hanım’ın anıt mezarı ve Latife Hanım Köşkü olmak üzere müzeler ve spor tesisleri ziyaret edilecek.
Karşıyaka’nın ilk kapalı yüzme havuzu, Engelli Dinlenme Merkezi ve Afet Koordinasyon Merkezi de güzergahta yer alacak. 45’er kişilik gruplar halinde, ilçenin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel noktalar ile tesisleri gezecek olan vatandaşlar, başvuru ve detaylar için 399 40 05 numaralı telefondan belediyenin Halkla İlişkiler Birimine ulaşabilecek.

“Herkesi bekliyoruz”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İzmir’in, hatta Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birinde yaşıyoruz. Sahip olduğumuz değerleri tüm yurttaşlarımızla paylaşmak için Kent Gezilerimizi yeniden başlatıyoruz. İzmir’in her yerinden, gezilerimize katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Adım adım Karşıyaka gezileri

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Adım adım Karşıyaka gezileri

Adım adım Karşıyaka gezileri
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Adım adım Karşıyaka gezileri

Adım adım Karşıyaka gezileri
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Adım adım Karşıyaka gezileri

Adım adım Karşıyaka gezileri
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Adım adım Karşıyaka gezileri

Adım adım Karşıyaka gezileri
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Adım adım Karşıyaka gezileri

Adım adım Karşıyaka gezileri
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Adım adım Karşıyaka gezileri

Adım adım Karşıyaka gezileri
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