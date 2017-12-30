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Adım atacak yer yok! Talep patlaması yaşanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 16:20 | Son Güncelleme 10 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ ve Kartalkaya'daki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan "Oteller Bölgesi"ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hafta sonunu da fırsat bilen günübirlikçiler ise yoğunluğu daha da artırdı.

Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkarıyor. Öte yandan, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 72 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece olduğu Uludağ'da, hafif kar yağışı bekleniyor.

KARTALKAYA DA DOLDU

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya’da, yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yeni yıla bir gün kala tatilciler kayak pistlerini doldurdu. Kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli toplam 5 otel yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yeni yıla karlar içinde içinde girmek isteyen tatilciler için günler öncesinden hazırlıkların tamamlandığı Kartalkaya’da bulunan bir otelin müdürü Ermir Aras, kış sezonunu iki hafta önce açtıklarını belirterek, "Yılbaşıyla birlikte yeni sezona tam olarak girmiş bulunmaktayız. Otelimiz yaklaşık 3 hafta önce doldu. İnsanların bu sene kış turizmine ciddi bir ilgisi var. Sömestr için de otelimiz yüzde 70 oranında doldu" dedi.

Yılbaşı etkinlikleriyle ilgili konuşan Aras, "Yılbaşı gecesi hem otel içerisinde hem otel dışında etkinlikler olacak. Dışarıda büyük bir ateş yakacağız ve çok güzel bir sahne kuracağız. Havai fişek gösterileri eşliğinde kestane ikramlarımız olacak. Misafirlerimiz yeni yıla kar altında girecekler" dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Uludağ Kartalkaya

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