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"Adım çöreği geleneği" ile hayata adım attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde doğum gelenekleri arasında yer alan ve çocuğun yere sağlam basması, hayatta dik durması, yıkılmaması, korkusuzca, ardına dönüp bakmaksızın ve daima güvenli adımlarla hayatta ilerlemesi gibi manalar yüklenerek kutlanan "Adım çöreği geleneği" kapsamında yürümeye başlayan 9 çocuk için tören düzenlendi - Bir okulda düzenlenen törende yürümeye başlayan çocukların ayaklarına bağlanan kırmızı kurdeleler kesildikten sonra, çocuklara oklava tutturularak adım attırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde doğum gelenekleri arasında yer alan ve çocuğun yere sağlam basması, hayatta dik durması, yıkılmaması, korkusuzca, ardına dönüp bakmaksızın ve daima güvenli adımlarla hayatta ilerlemesi gibi manalar yüklenerek kutlanan "Adım çöreği geleneği" kapsamında yürümeye başlayan 9 çocuk için tören düzenlendi.

TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu'nda Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın da aralarında bulunduğu 9 öğretmenin çocuğu için tören yapıldı.

Törende çocukların ayakları anne ve babaları tarafından kırmızı kurdele ile bağlandı. Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen koşu yarışmasında birinci olan öğrenciler, çocuklara bağlanan kurdeleleri kesti. Ardından ellerine oklava verilen çocuklara adım attırıldı.

Okul bahçesinde yürümeye başlayan 9 çocuk için dikilen fidanlara, çocuklar ve velileri tarafından can suyu döküldü.

Veliler tarafından hazırlanan adım çörekleri törene katılanlara ikram edildi.

Okul Müdürü İbrahim Erginsoy, tören sonrası anne ve babalara sertifika verdi.

- Adım çöreği geleneği

Kırklareli'nde doğum gelenekleri arasında yer alan ve çocuğun yere sağlam basması, hayatta dik durması, yıkılmaması, korkusuzca, ardına dönüp bakmaksızın ve daima güvenli adımlarla hayatta ilerlemesi gibi manalar yüklenerek "Adım çöreği geleneği" sürdürülüyor.

Halk arasında "adım çöreği", "tay çöreği", "köstek çözme" gibi isimlerle anılan bu gelenek özellikle köylerde halen kutlanmakta.

Gelenek kapsamında anneler tarafından hazırlanan çörekler düzenlenen törende eş dost ve komşulara dağıtılır.

Çocuğun iki ayağına bağlanan kurdele yaşlılar tarafından kesildikten sonra çocuğa oklava verilerek yürütülür.

Çörek içerisine konulan metal para ise kime çıkarsa, o kişi çocuğa hediye alarak getirir.

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Anahtar Kelimeler:
Adım çöreği doğum gelenekleri Murat Aşım

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