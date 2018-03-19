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Adıyaman Belediyesinden depremzede öğrencilere kitap ve kitaplık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, Samsat’ın Yarımbağ Köyü Ortaokulunun kütüphanesine kitaplık ve kitap desteğinde bulundu.Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu’nun ziyaret ettiği Samsat’ın Yarımbağ Köyü Ortaokulunun kitap ve kitaplık eksiği olan kütüphanesine destekte bulunuldu.Okulu ziyaret eden Fulya Kutlu, okul kütüphanesi için yanında getirdiği kitapları, daha önce Adıyaman Belediyesi tarafından okula gönderilen ‘Oku’ temalı kitaplığa öğrencilerle birlikte dizdi.Büyük bir heyecanla kitapları inceleyen öğrenciler, desteklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu’ya çiçek takdim etti.Bu tür desteklerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kutlu, kitaplara kavuşan öğrencilerin mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirterek, “Buna şahit olmak gerçekten çok güzel bir şey.

Adıyaman Belediyesinden depremzede öğrencilere kitap ve kitaplık desteği

Adıyaman Belediyesi, Samsat’ın Yarımbağ Köyü Ortaokulunun kütüphanesine kitaplık ve kitap desteğinde bulundu.
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu’nun ziyaret ettiği Samsat’ın Yarımbağ Köyü Ortaokulunun kitap ve kitaplık eksiği olan kütüphanesine destekte bulunuldu.
Okulu ziyaret eden Fulya Kutlu, okul kütüphanesi için yanında getirdiği kitapları, daha önce Adıyaman Belediyesi tarafından okula gönderilen ‘Oku’ temalı kitaplığa öğrencilerle birlikte dizdi.
Büyük bir heyecanla kitapları inceleyen öğrenciler, desteklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu’ya çiçek takdim etti.
Bu tür desteklerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kutlu, kitaplara kavuşan öğrencilerin mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirterek, “Buna şahit olmak gerçekten çok güzel bir şey. Öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız” cümlelerini kullandı.
Okul yönetimi ise yapılan destekten dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile okullarına kadar gelerek kitapları öğrencilerle birlikte kitaplığa dizen eşi Fulya Kutlu hanımefendiye teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesinden depremzede öğrencilere kitap ve kitaplık desteği

Adıyaman Belediyesinden depremzede öğrencilere kitap ve kitaplık desteği

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