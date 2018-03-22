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Adıyaman Belediyesinin 4 müdürlüğü yeni binaya taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet vermek için yeni bina yaparak 4 müdürlüğü aynı çatı altında topladı.Adıyaman Belediyesi bünyesindeki fen işleri, su ve kanalizasyon işleri, park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlükleri, vatandaşa daha iyi hizmet suna bilmek için yapımı kısa süre önce tamamlanan yeni ek hizmet binasına taşındı.Petrol Caddesinde bulunan mevcut Saha Amirliğinin olduğu 4 bin 50 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan yeni ek hizmet binası ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yeni binanın bodrum artı, zemin artı, dört kattan oluştuğunu ve her bir katın 675 metrekare, toplamın ise 4 bin metrekareyi aştığını söyledi.Başkan Kutlu, “Vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmak için belediyemize ait fiziki ortamları genişletiyoruz.

Adıyaman Belediyesinin 4 müdürlüğü yeni binaya taşındı

Adıyaman Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet vermek için yeni bina yaparak 4 müdürlüğü aynı çatı altında topladı.
Adıyaman Belediyesi bünyesindeki fen işleri, su ve kanalizasyon işleri, park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlükleri, vatandaşa daha iyi hizmet suna bilmek için yapımı kısa süre önce tamamlanan yeni ek hizmet binasına taşındı.
Petrol Caddesinde bulunan mevcut Saha Amirliğinin olduğu 4 bin 50 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan yeni ek hizmet binası ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yeni binanın bodrum artı, zemin artı, dört kattan oluştuğunu ve her bir katın 675 metrekare, toplamın ise 4 bin metrekareyi aştığını söyledi.
Başkan Kutlu, “Vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmak için belediyemize ait fiziki ortamları genişletiyoruz. İnşallah yapımını yeni tamamladığımız bu binada şehrimiz için hayırlı işlere imza atarız. İlimize ve belediyemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Yeni binada hizmet veren birimlere işi düşen vatandaşlar ise daha modern ve geniş bir binada hizmet verilmeye başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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