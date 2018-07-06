"Adıyaman Çetintepe Barajı ile bölgeye bereket gelecek"

DSİ olarak Adıyaman'a yapılan yatırımları anlatan Acu, mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini vurguladı. \

Temelden 116 metre yüksekliğinde tesis edilen barajın 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Acu, "Çetintepe Barajı inşaatı kapsamında batardolar, derivasyon tüneli ve dolusavak imalatlarının büyük bir kısmı tamamlanmış olup, gövde dolgu çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Burada bir açıklama yapan Acu, Çetintepe Barajı'nın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında Göksu ve Kapıdere Çayı'nın birleşim yerinin menbasında bulunan Göksu Çayı üzerinde inşa edildiğini söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, "Çetintepe Barajı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplam 607 bin 670 dekar araziyi sulayacağız ve bölgeye bereket gelecek." ifadesini kullandı.

- "2040'a kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık"

Adıyaman şehir merkezi ve Çelikhan ilçesine Havşari, Çokpınar, Mir ve Balıksırtı kaynaklarından içme suyu sağladıklarını belirten Acu, şehrin 2040'a kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.

Acu, Kahta Menzil Barajı ve Hasancık Göleti yenilemesini tamamladıklarını ve bu iki tesisle 3 bin 60 dekar arazinin sulamaya açıldığını belirtti.

Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Acu, inşaatı devam eden Çetintepe Barajı'nın ülkenin sayılı barajlarından olduğuna işaret etti. Acu, projenin hayata geçmesiyle Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta toplam 607 bin 670 dekar araziyi sulayacağız ve bölgeye bereket gelecek. Sulama alanının 293 bin 20 dekarı Adıyaman ili sınırları içerisindedir."

- "Yıllık 107 milyon kilovat saat enerji üreteceğiz"

Acu, kente ayrıca 124 metre yüksekliğindeki Koçali Barajı ve Hidro Elektrik Santrali yapılacağını da ifade ederek, "187 bin 80 dekar araziyi sulayacak barajla aynı zamanda yıllık 107 milyon kilovat saat enerji üreteceğiz. Bu baraj ayrıca Adıyaman'ın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Adıyaman'a dev bir baraj daha kazandırıyoruz. Sulama maksatlı olarak inşa edilen 80,5 metre yüksekliğindeki Gömükan Barajı'ndan cazibeli olarak 72 bin 610 dekar zirai arazi sulanmasını sağlayacağız. Aynı zamanda olası kurak dönemlerde Çamgazi Barajı takviye edilecektir." bilgisini paylaştı.

Adıyaman'da 2003'ten bugüne kadar tamamlanan sulama tesisleriyle 111 bin 120 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 44 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını kaydeden Acu, kente yapılan Çamgazi Sulaması ve Derivasyon Tesisleri, Samsat Pompaj Sulaması, Güneş Enerjisi Santrali, dere ıslah çalışmaları, Vadiyaman Projesi hakkında da bilgi verdi.

