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Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Olay, Besni ilçesi Eğerli (Cencere) köyünde meydana geldi. Arazi paylaşımı nedeniyle babası ve kardeşleriyle sorunu olan bir kişi arazide çalışan ailesini katletti. Evli olduğu öğrenilen Salih Albay isimli şahıs, önce babası Hamdi Albay’ı, ardından ağabeyi Hicabi Albay, ağabeyinin eşi Serpil Albay ile yeğenleri 3 yaşındaki Devran, 2 yaşındaki Ceyda’yı tek kırma tüfek ile vurdu.
Şahıs daha sonra silahla çenesinden sıkarak intihara teşebbüs etti.

Ağır yaralanan şahıs Besni Devlet Hastanesine oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

katliam

AYDIN'DA NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen cuma günü Mustafa Duran (51), iki pompalı tüfekle boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basıp, birlikte yemek yiyen eşinin 2 ağabeyi, yengesi ve 2 komşunu öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaralamış, ardından da teslim olmuştu.

AYDIN AİLE KATLIAMI


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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Besni aile katliamı intihar

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
3 çocuk yetmez 5 çocuk yapin diyen zihniyetin çocukları bunlar. ne kadar çok çocuk o kadar cahil nüfus ne kadar cahil o kadar oy.
Sen bu kadar yazabildiğine göre sen cahil değilsin herhalde
cehaletin çocuk sayısı ile doğru orantılı olduğunu zanneden kendinden başka herkesin cahil olduğu u zanneden mal
UGANDA MUZ CUMHURİYRETİNDE SIRADAN BİR OLAY...
dindar nesilmi eğitimli nesilmi eğitimli ve dinini hoca bozuntularına takilmadan kendi basina yasayan nesilmi
ortalik kotu turkiyeni sonu geliyor
ALLAH ÇOK SÜSLÜMAN TAYYUPU ÜLKEDEN EKSİK ETMESİN...
@arjursum ne alaka dün ki adamın da bir çocuğu vardı senin zihniyetine sorun var kardeş her olayı siyasetle bağdaştırmak doğru degil
insanlarinnne yasadigini bilemeyiz ama bazilarida hak etmiyor degil yaniii..
kardeş o dediği çocuklar daha yeni yeni yetişiyor eskiden kalan bunlar
aynen kardeşim.
Çocuklar küçük yaştan itibaren eğitim ve sevgi temelinde yetiştirilmiyor. Büyüyünce de maalesef anlık öfkelerini kontrol edemiyorlar. Yazık yitip giden ömürlere.
işte buyüzden idam en iyi yol DEĞİL. kendi bile ölmek istiyor, bunu içerde hergün ölmekten beter edecekler, doğru olan budur.
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