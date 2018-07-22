Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Olay, Besni ilçesi Eğerli (Cencere) köyünde meydana geldi. Arazi paylaşımı nedeniyle babası ve kardeşleriyle sorunu olan bir kişi arazide çalışan ailesini katletti. Evli olduğu öğrenilen Salih Albay isimli şahıs, önce babası Hamdi Albay’ı, ardından ağabeyi Hicabi Albay, ağabeyinin eşi Serpil Albay ile yeğenleri 3 yaşındaki Devran, 2 yaşındaki Ceyda’yı tek kırma tüfek ile vurdu.
Şahıs daha sonra silahla çenesinden sıkarak intihara teşebbüs etti.
Ağır yaralanan şahıs Besni Devlet Hastanesine oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
AYDIN'DA NE OLMUŞTU?
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen cuma günü Mustafa Duran (51), iki pompalı tüfekle boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basıp, birlikte yemek yiyen eşinin 2 ağabeyi, yengesi ve 2 komşunu öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaralamış, ardından da teslim olmuştu.
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