Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düşen ve uçak düşmeden uçaktan atlayarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş doğumlu 40 yaşındaki Mehmet Önal’ın uçak içerisinde çekilmiş videosu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Mehmet Önal’ın çekip bir arkadaşına yollamış olduğu videoda, “Adıyaman’a ve sana selam ediyorum, "hoşça kal” ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Düşen eğitim uçağıyla ilgili olarak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Olay, sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kayalardı bölgesinde meydana geldi. Bölgeye bir uçağın düşerek yandığını görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’ne ait olduğu saptanan uçağa müdahale etti. Yangını söndüren ekipler pilota rastlamayınca, düşüş anında atladığı belirlenen pilotun bulunması için arazide çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda uçağın düştüğü yerde 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü bölgesinde kursiyer pilot Mehmet Önal’ın cansız bedenine ulaşıldı.