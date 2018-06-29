Adıyaman'da düşen uçakta korkunç şüphe!

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eğitim Akademisi'ne ait uçağın, önceki gün, kursiyer pilot Mehmet Önal'ın, son eğitim uçuşu sırasında Adıyaman'ın Besni ilçesi yakınlarında düştü. Önal hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Mehmet Boncuk'a konuşan Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, uçağın 2 yıllık bir uçak olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı:

"Son bakımı da geçen hafta Samsun'dan gelen bir ekip tarafından yapılmıştı. Kursiyer, bir gün önce Gaziantep- Adıyaman eğitim seferini tek başına tamamlamıştı. Olay günü ise 07.40'ta kalktı. Arkasından da diğer uçağımız bir pilot ve bir adayla kalktı. Bir ara öndeki kursiyer telsize cevap vermeyince, arkadaki pilot Ankara merkezden yardım istiyor.

Ankara kendisine ulaşınca kursiyer sistemi açıyor ve görüşüyorlar. Koordinatlarını belirtip Besni'ye 20 mil kaldığını söylüyor. Daha sonra yeniden telsiz bağlantısı kesiliyor. Cevap vermiyor. Arkadaki uçağımız göz teması kurmak için hızlanıyor. Ancak uçak görüş mesafesine girdiğinde düşmeye başladığını görüyorlar. Uçak stabil olduğu için yere teker koyup iniyor ancak araziden dolayı pervanesi yere değince kanatlar kırılıyor. Uçak, üstün nitelikli bir uçaktı. Bir sorun olduğunda veya kursiyer rahatsızlandığında oto-pilot uygulamasına geçse, uçak kendi kendine Gaziantep'e gelirdi. Olay çok enteresan. Jandarma, kardeşi ve eski eşiyle görüştü. Şimdiden bir şey söylemek için çok erken. Gerekli incelemenin ardından olay aydınlığa kavuşacaktır."