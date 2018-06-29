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Adıyaman'da düşen uçakta korkunç şüphe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 08:27 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı uçuş akademisinin eğitim uçağını, pilot Mehmet Önal'ın kasıtlı olarak düşürmüş olabileceği iddia edildi. Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, "Arkadaki uçakla irtibatını kendi kesmiş, oto-pilotu devreye almamış" dedi. Önal, arkadaşına yolladığı videoda “Adıyaman’a ve sana selam ediyorum, hoşçakal” ifadesini kullanmıştı.

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eğitim Akademisi'ne ait uçağın, önceki gün, kursiyer pilot Mehmet Önal'ın, son eğitim uçuşu sırasında Adıyaman'ın Besni ilçesi yakınlarında düştü. Önal hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Mehmet Boncuk'a konuşan Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, uçağın 2 yıllık bir uçak olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı:

"Son bakımı da geçen hafta Samsun'dan gelen bir ekip tarafından yapılmıştı. Kursiyer, bir gün önce Gaziantep- Adıyaman eğitim seferini tek başına tamamlamıştı. Olay günü ise 07.40'ta kalktı. Arkasından da diğer uçağımız bir pilot ve bir adayla kalktı. Bir ara öndeki kursiyer telsize cevap vermeyince, arkadaki pilot Ankara merkezden yardım istiyor.

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Ankara kendisine ulaşınca kursiyer sistemi açıyor ve görüşüyorlar. Koordinatlarını belirtip Besni'ye 20 mil kaldığını söylüyor. Daha sonra yeniden telsiz bağlantısı kesiliyor. Cevap vermiyor. Arkadaki uçağımız göz teması kurmak için hızlanıyor. Ancak uçak görüş mesafesine girdiğinde düşmeye başladığını görüyorlar. Uçak stabil olduğu için yere teker koyup iniyor ancak araziden dolayı pervanesi yere değince kanatlar kırılıyor. Uçak, üstün nitelikli bir uçaktı. Bir sorun olduğunda veya kursiyer rahatsızlandığında oto-pilot uygulamasına geçse, uçak kendi kendine Gaziantep'e gelirdi. Olay çok enteresan. Jandarma, kardeşi ve eski eşiyle görüştü. Şimdiden bir şey söylemek için çok erken. Gerekli incelemenin ardından olay aydınlığa kavuşacaktır."

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PARAŞÜTSÜZ ATLADI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kursiyer pilotun cesedinin, uçağın düştüğü yerden, kuş uçuşu 20 kilometre geride bulunması kafaları karıştırdı. Uzmanlar bu durumu kursiyer pilotun, fırlatma koltuğu da bulunmayan uçaktan, paraşütsüz olarak atladığı ya da düştüğü şeklinde yorumluyor. Soruşturmayı sürdüren jandarma da kursiyer pilotun arkadaki uçakla irtibatı kesmesi ve cesedin 20 kilometre geride bulunması nedeniyle intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Kahramanmaraş doğumlu 40 yaşındaki pilot Mehmet Önal’ın uçak içerisinde çekilmiş videosu ortaya çıktı. Önal’ın çekip bir arkadaşına yolladığı videoda, “Adıyaman’a ve sana selam ediyorum, hoşçakal” ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gaziantep uçak pilot

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