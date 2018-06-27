Son dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
AA/İHA
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