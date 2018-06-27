HABER

Son dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi sonucunda pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

AW429393_01

AA/İHA

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?
Kayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyorKayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Besni eğitim uçağı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kesin tarih verdi!

2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kesin tarih verdi!

Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?

23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?

Kayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyor

Kayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyor

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 2018: MEB, LGS tercih ve yerleştirme takvimini açıkladı!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 2018: MEB, LGS tercih ve yerleştirme takvimini açıkladı!

Sarallar'a operasyon!

Sarallar'a operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.