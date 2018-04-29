Adıyaman'da korkutan patlama!

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir döner salonunda bilinmeyen nedenlerden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın meydana gelmesiyle döner salonundan alevler ve dumanlar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler söndürüldü.
Olayda yaralanan ismi öğrenilemeyen 1 kişi otomobille, şoka giren Merve S. ile Kübra A. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan patlamanın aspiratör cihazından kaynaklandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
Bedelli askerlik 2018'de ne zaman çıkacak? Bedellide yeni umut...
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum