Adıyaman eski belediye başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'da bir öğrenci yurdunun hileli devir işlemleriyle özel mülkiyete geçirilmesi iddiasıyla aralarında eski belediye başkanı Abdulkadir Kırmızı'nın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdunun hileli devir işlemleriyle özel mülkiyete geçirilmesi iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Abdulkadir Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu Halil B, Hamdi D, Zülfü Battal K. ve Mehmet Akif K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 şüpheliyi belirlenen adreslerde gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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