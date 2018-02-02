Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Afrin operasyonunda şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ürettiğimiz silahlarla alçak teröristleri etkisiz hale getiriyor. Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz." dedi. Bak, partisinin TPAO Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adıyaman Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetin gençleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün siyasi hayatı boyunca gençlerin önünü açtığını, siyasete gençlik kollarında başlayarak, bütün kademeleri geçerek, Türkiye'de halkın seçtiği Cumhurbaşkanı olarak siyasette yoluna devam ettiğini, bunları yaparken de gençlerle yürüdüğünü belirtti. En büyük güçlerinin gençler olduğunu dile getiren Bak, "Ben de gençlik kollarında yetiştim. Çok iyi bayrak asarım. Çok iyi slogan atarım. Çok iyi sandıklara hakim olurum. Çok iyi konuşurum." dedi. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Bak, şunları kaydetti: "Afrin operasyonu devam ediyor.Afrin operasyonunda şu andaTürk Silahlı Kuvvetleri bizim ürettiğimiz silahlarla alçak teröristleri etkisiz hale getiriyor. Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Mehmetçiklerimiz orada. Mehmetçiklerimiz sizlerle beraber, sizlerin dualarıyla beraber orada. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette birileri gibi manşetlerle gelmedi. Birileri gibi kasetlerle gelmedi. Her zaman milletiyle beraber yürüyerek geldi. Sandıklarıparçalaya parçalaya geldi. Engelleri aşa aşa geldi. O siyasetin ustası. Milletin adamı, yiğit adam. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümekten, onun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü milletin adamı, milletin içinden gelen, gençlerin siyasette önünü açan bir lider."

- "Aklımızı asla kiraya vermeyelim" Bakan Bak, artık dünyanın değiştiğine dikkati çekerek, bu değişen dünyada güçlü Türkiye'nin ayak seslerini de gençlerle duyuracaklarını kaydetti. Bilgi çağının önemine değinen Bak, şöyle devam etti: "Artık bu çağ bilgi çağı. Bilgi bu çağda en güçlü kuvvet. Kendimizi iyi yetiştireceğiz. Ne yaparsak yapalım doktor da olsak, mühendis de olsak, hukukçu da olsak en iyisini yapacağız. En iyi mühendisler Türk mühendisleri olacak. En iyi doktorlar Türk doktorları olacak. İşte o yüzden çok ama çok çalışmalıyız. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Bizim güçlü gençliğe, bilgi donanımlı gençliğe ihtiyacımız var. Araştıralım, soralım. Aklımızı asla kiraya vermeyelim.Milletimiz için kullanalım. Bizim aklımız bize yeter. O yüzden kendimizi çok iyi yetiştireceğiz." - Teröre hesap sorulacak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise 10-12 bin kilometre öteden gelip terör örgütlerini besleyenlerin, terörü bu kadar azdıran ve Türkiye'ye karşı kullananların Türkiye'ye hesap soramayacağını vurguladı.