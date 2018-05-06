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Adıyaman Havalimanı'nda dolgu çalışmaları heyelana yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Vali Kalkancı: - "Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde bir alanda ciddi bir heyelan oldu. Yer yer yaklaşık 6 metrelik çökmeler var. Buranın zemin etüdü, jeolojik incelemeleri konusunda tekrar incelemeler yaptıracağız" - "Bölgedeki hareketlenmenin depremden mi yoksa çalışmanın yükünden mi kaynaklandığını bilim adamları tespit edecek. Biz insanların tehlikeli alan içerisine girmelerini durdurmuş bulunuyoruz"

Adıyaman Havalimanı'nda pistin uzatılması için yapılan toprak dolgunun kayması sonucu ekili araziler zarar gördü.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve bazı kurum amirleriyle heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kalkancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pist uzatma çalışmaları için yapılan toprak dolguda, geçen cuma günü ufak çatlamalar meydana geldiğini, dün gece de ciddi bir çöküntü oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde bir alanda ciddi bir heyelan olduğunu belirten Kalkancı, şöyle devam etti:

"Yer yer yaklaşık 6 metrelik çökmeler var. Buranın zemin etüdü, jeolojik incelemeleri konusunda tekrar incelemeler yaptıracağız. Buradaki çalışmalar, hem çalışanların hem de çevrede bulunanların güvenliği açısından şu an durmuş durumda. Çevredeki tarlalarda da birtakım çökme ve açılmalar meydana gelmiş. Tarla sahiplerini de uyardık, tarlalarına girmelerini uygun bulmuyoruz."

Kalkancı, bölgedeki hareketlenmenin depremden mi yoksa çalışmanın yükünden mi kaynaklandığını bilim adamlarının tespit edeceğini dile getirerek, "Biz insanların tehlikeli alan içerisine girmelerini durdurmuş bulunuyoruz. Burada herhangi bir heyelan hareketi olmadığı ve artık olmayacağı anlaşıldığında, vatandaşların tekrar tarlalarına girmelerine müsaade edeceğiz. Etkilenen alan 6-7 hektar civarında, yani 60-70 bin metrekare alan heyelana maruz kaldı." diye konuştu.

Çiftçi Nihat Tunç ise toprak kaymasını sabah saatlerinde fark ettiklerini dile getirerek, tarlasında zararın çok olduğunu söyledi.

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