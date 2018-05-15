Adıyaman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

11 ayın sultanı Ramazan hoşgeldi. Adıyamanlılar ve Türkiye'nin diğer illerinde ilk teravih namazı kılınacak, ertesin gün isteyenler ilk sahura kalkacak, ilk oruç tutulacak ve ilk iftar açılacak. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Adıyaman'da ilk iftar vakti saat kaçta; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Adıyaman için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Adıyaman ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

2018 DIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:32 05:10 12:29 16:18 19:37 21:08 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:30 05:09 12:29 16:19 19:38 21:09 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:29 05:08 12:29 16:19 19:39 21:11 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:28 05:07 12:29 16:19 19:40 21:12 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:27 05:07 12:29 16:19 19:40 21:13 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:26 05:06 12:29 16:19 19:41 21:14 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:25 05:05 12:30 16:20 19:42 21:15 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:24 05:04 12:30 16:20 19:43 21:17 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:23 05:04 12:30 16:20 19:44 21:18 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:22 05:03 12:30 16:20 19:44 21:19 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:21 05:03 12:30 16:20 19:45 21:20 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:20 05:02 12:30 16:21 19:46 21:21 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:19 05:02 12:30 16:21 19:47 21:22 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:18 05:01 12:30 16:21 19:47 21:23 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:17 05:01 12:30 16:21 19:48 21:24 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:16 05:00 12:31 16:22 19:49 21:25 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:16 05:00 12:31 16:22 19:50 21:26 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:15 05:00 12:31 16:22 19:50 21:27 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:14 04:59 12:31 16:22 19:51 21:28 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:14 04:59 12:31 16:22 19:51 21:29 21 05 Haziran 2018 Salı 03:13 04:59 12:31 16:23 19:52 21:30 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:13 04:58 12:32 16:23 19:53 21:31 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:12 04:58 12:32 16:23 19:53 21:32 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:12 04:58 12:32 16:23 19:54 21:32 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 04:58 12:32 16:24 19:54 21:33 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:11 04:58 12:32 16:24 19:55 21:34 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:11 04:58 12:32 16:24 19:55 21:35 28 12 Haziran 2018 Salı 03:10 04:58 12:33 16:24 19:56 21:35 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 04:57 12:33 16:25 19:56 21:36 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:10 04:57 12:33 16:25 19:57 21:36

EŞLERİN ORUÇLUYKENKİ DURUMU

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

AĞDA YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.