Adıyaman İHL Proje Okulu Türkiye Finallerine katılacak

Adıyaman İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Türkiye Satranç Turnuvasında yarışacak.

Mart ayı içerisinde yapılan Adıyaman Satranç Turnuvasında il birinci olan Adıyaman İmam Hatip Lisesi Proje Okulu geçtiğimiz hafta sonu Elazığ’da yapılan bölge yarışmalarında da birinci oldu. Takım olarak bölge birincisi olan Adıyaman İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

2 Mayıs tarihinde Kütahya’da düzenlenecek olan Satranç Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan tek imam hatip lisesi olarak aynı zamanda fen liseleri ile Kütahya’da yarışmaya katılacak.

Okul Müdürü Gaffari İzci, satranç takımına ve öğretmenlerine teşekkür ederek, Türkiye finallerinde de en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.