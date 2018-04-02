Adıyaman ilk kalıcı semt pazarına kavuşuyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalleye yapılan kalıcı semt pazarı inşaatında son aşamaya gelindi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan Kalıcı Semt Pazarının ilkini Yeni Mahallede yapan Adıyaman Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yapımı büyük oranda tamamlanan semt pazarı ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 4 bin metrekarelik alan üzerine 3 bin 200 metrekaresi kapalı olacak şekilde tasarlanan kalıcı semt pazarının direklerinin de dikildiğini belirterek, sadece çatı işi ile birkaç eksiğinin kaldığını dile getirdi. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve ilin ilk kalıcı semt pazarının halka hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kutlu, yeni kalıcı semt pazarlarını yapmak için de projeleri hazırladıklarını müjdeledi. Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Mahalle Muhtarı Halil Cebeci ise yaptığı açıklamada, “Şehrimizin ilk kalıcı semt pazarı belediyemiz tarafından mahallemizde inşa edildi. Oldukça yararlı bir çalışma olduğuna inandığım kalıcı semt pazarı projesi ile halkımız Pazar alışverişlerini daha sağlıklı yapacak, esnafımızda daha düzgün şartlarda satışlarını gerçekleştirecek. Emeklerinden ve mahallemizle ilgili ilettiğimiz her soruna hızlı bir şekilde yanıt veren Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.