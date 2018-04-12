Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Adıyaman merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince Adıyaman, Ankara, Sakarya, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Amasya, Kastamonu, Ağrı, Çanakkale, Kırklareli, Bolu ve Malatya'da belirlenen 24 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Örgütün "askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 astsubay ile bir teğmenin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
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