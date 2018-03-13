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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 18:02 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman merkez ile Ankara, Konya, Adana, Kahramanmaraş, Yozgat, Zonguldak’ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda tamamı kamu görevinden uzaklaştırılmış 15 eski polis gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman emniyet teşkilatı yapılanmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü

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