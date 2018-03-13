Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince Adıyaman merkez ile Ankara, Konya, Adana, Kahramanmaraş, Yozgat, Zonguldak’ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda tamamı kamu görevinden uzaklaştırılmış 15 eski polis gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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